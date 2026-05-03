Скопие чака екстрадицията на експремиера Груевски

Днес, 07:12
Никола Груевски
ЕПА/БГНЕС
Никола Груевски

Всички документи, необходими за екстрадицията на бившия министър-председател Никола Груевски, са предадени на министерството на правосъдието, съобщи първоинстанционният наказателен съд в Скопие.

Никола Груевски беше министър-председател в продължение на почти десет години (от август 2006 г. до януари 2016 г.). Той беше и дългогодишен лидер на партията ВМРО-ДПМНЕ (2003 – 2017). През ноември 2018 г. Груевски избяга от Северна Македония, за да избегне излежаването на затворническа присъда по обвинения в корупция. Той получи политическо убежище в Унгария под протекцията на правителството на Виктор Орбан и оттогава живее в Будапеща.

Преди два дни министърът на правосъдието Игор Филипов заяви, че чака сформирането на новото правителство в Унгария, за да могат местните институции да бъдат официално информирани, че Македония проявява интерес към връщането на Груевски, на когото там е предоставено политическо убежище. Очаква се новото правителство в Унгария да бъде сформирано на 9 май.

След победата си на изборите Петер Магяр, който се очаква да стане новият министър-председател на Унгария, обяви, че ще инициира екстрадицията на Груевски и заяви, че страната няма да бъде сметище за чуждестранни престъпници.

Според правни експерти обаче убежището на Груевски не може да бъде отменено от днес за утре, и докато този статут остава в сила, екстрадиция не е възможна. Не може да се изключи възможността Груевски вече да притежава унгарско гражданство, което би усложнило още повече процедурата.

Ако бъде върнат в Македония, Никола Груевски трябва да излежи присъди от десет години и половина за две присъди - за незаконното закупуване на луксозен мерцедес (делото „Танк“), за пране на пари и незаконно придобиване на имоти (делото „Парцели на Водно“), за подстрекаване към насилие (делото "Насилието в община Център") като в същото време се води съдебен процес задочно срещу него по делата „Титаник“ и „Талир 2“.

