Франция обвини Унгария в предателство, след като разследващи медии публикуваха телефонни разговори, според които унгарският външен министър Петер Сиярто е предавал информация на Русия.

Консорциум от източноевропейски медии - „Инсайдър“, „VSquare“ и „Делфи“ - твърди, че Сиярто е осигурил на Москва „директен достъп“ до „стратегическа информация по ключови въпроси“.

„Това е предателство спрямо солидарността, която се изисква между страните от Европейския съюз“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред радио„Франс Ентер“.

„Ако искаме да бъдем силни в свят, в който се появяват нови империи, трябва да бъдем единни и да действаме солидарно“, подчерта той, цитиран от АФП и БГНЕС.

„Понякога имаме разногласия, включително стратегически. Но именно единството трябва да надделява, иначе ще се превърнем във васали, в играчки на империи – нещо, което отказваме да приемем“, добави Баро.

Разследването се позовава на изтекли записи и стенограми от разговори, в един от които Сиярто казва угоднически на руския външен министър Сергей Лавров: „На ваше разположение съм.“

Сиярто отхвърли обвиненията и ги определи като „външна намеса“ в предизборната кампания в Унгария.

На 12 април в страната ще се проведат парламентарни избори, на които проруският националистически премиер Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното си предизвикателство от години. Петер Мадяр, сочен за фаворит срещу Орбан, заяви, че Сиярто трябва да бъде осъден на доживотен затвор за „държавна измяна“.

Баро посочи, че разкритията „хвърлят сянка на съмнение върху целостта на нашите обсъждания“ в Брюксел и призова Виктор Орбан „не само да спазва дадената дума, но и да защитава принципа на солидарност“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще постави пред европейските лидери въпроса, свързан с информациите за съгласувани действия между Унгария и Русия, съобщи днес говорител на комисията.

Той коментира изнесените в различни разследващи медии записи от телефонни разговори между представители на правителствата в Будапеща и Москва. Твърденията в тези публикации подчертават тревожната възможност правителство на държава от ЕС да се съветва с Русия и така да работи срещу интересите и сигурността на ЕС и неговите граждани, каза говорителят.

Това е дълбоко тревожно и съответното правителство на държава от ЕС трябва да даде спешно обяснения, добави той. Фон дер Лайен ще постави въпроса на лидерско равнище, посочи говорителят.