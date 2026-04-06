"Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт

Булфото Мнозинството в Съдийската колегия на ВСС не се интересува как така "Драго" от името на всички обещава 0 гласа.

"Като съдия и гражданин считам, че е крайно време омертата в съдебната власт да бъде нарушена, а истината за процесите, които подмолно текат в нея и които гражданите на Република България интуитивно усещат, но не могат да докажат, да бъдат извадени наяве, а виновните лица да понесат съответната санкция."

Това пише зам.-председателят на Административния съд в Русе Ивайло Йосифов в сигнала си до ГДБОП на 16 януари 2025 г. Той разказва как колега - и.ф. председател, му е предал послание от члена на Висшия съдебен съвет Драгомир Кояджиков да оттегли участието си в конкурса за председател на съда. А когато реагирал, че ще подаде сигнал за това поведение, същият колега - Диан Василев, дошъл с второ послание - такова нещо няма, Кояджиков, чиято кариера започва като следовател и съдия в Русе, се пошегувал.

В тази история има всичко -

съдия, който твърди, че е бил притискан от член на Висшия съдебен съвет.

Прокуратура, която образува разследване по случая и после го прекратява. Две съдебни инстанции, които казват на съдията, че няма право да обжалва прекратяването. Мнозинство във Висшия съдебен съвет, с изтекъл преди 4 години мандат, което държи съдията над 6 часа пред вратата си и в крайна сметка отказва да го изслуша. Членове на съвета, които смятат, че няма нищо лошо да провеждат "неформални" интервюта с кандидатите за постове в системата.

На принципа "тука е така" тази иначе скандална случка не предизвика обществено възмущение, нито гилдиен отпор. В крайна сметка в момента прокуратурата се оглавява от самозванец, който твърди, че е изпълняващ функциите главен прокурор, а шефката на ключовата Софийска градска прокуратура си прави воаяжи с идеолога на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото. Какво са на този фон уж колегиални шегички в русенски съд...

На 24 март съдия Йосифов беше строен пред залата на Висшия съдебен съвет, за да бъде изслушан, след като е получил покана за това. Други двама съдии - Росица Басарболиева и Диан Василев, които също трябваше да дойдат, за да бъдат изслушани по случая, се оказаха в отпуск точно в този ден. (През ноември м.г. Василев встъпи в длъжност съдия в Административен съд - София област.) Нямаше го и Драгомир Кояджиков. И той заради отпуск.

Излезе обаче, че бил сбъркан протоколът от заседанието, на което е взето решението за изслушването. Вероника Имова обяви, че не е гласувала нито "за", нито "против". Толкова я завладели емоциите, че пропуснала да вдигне ръка. След дълги спорове и гледане на записи, съветът поправи "явна фактическа грешка" в протокола си и записа, че се отхвърля предложението за изслушване на съдиите. Това е опасен прецедент, защото всяко решение на съвета, взето не със системата за гласуване, а с вдигане на ръка, може по всяко време да бъде отменено като "явна фактическа грешка", ако някой член на ВСС каже - а, аз не гласувах, ами си оправях косата.

Но, да приемем, че грешки в протоколите стават. Не мина обаче и новото предложение на Атанаска Дишева за изслушване на съдията. Мнозинството в него обясни високомерно, че те са съдии с огромен опит и няма да се занимават с някакъв магистрат, който разстройва колегата им, като опитва да го злепостави. Съюзът на съдиите обяви днес, че е атакувал това решение на съвета пред Върховния административен съд.

В сигнала си до ГДБОП съдия Йосифов разказва, че участва в процедурата за избор на председател на съда, открита от ВСС през ноември 2024 г. Другият кандидат е колегата му Вилиана Върбанова-Манолова.

На 15 януари сутринта в кабинета му в съда влязъл съдията Василев, който е по това време е изпълняващ функциите председател на съда (подал е оставка като титуляр вероятно с идеята да бъде командирован в София, а след това и печели място в софийски съд) и му казал:

Иво, има проблем, имам лоши новини. Разговарях в София с Драго

и Драго каза да си оттеглиш заявлението. Става дума за заявлението за участие в процедурата, подадено на 30 декември. По думите на Василев Кояджиков му заявил, че Йосифов ще получи 0 гласа подкрепа. Йосифов обяснил, че ще сигнализира ГДБОП и ДАНС.

След обедната почивка, убеден, че Василев ще се върне в кабинета му, Йосифов оставя върху бюрото си телефона си с включен диктофон. Василев наистина се връща и му казва, че има добра новина - разговарял с Кояджиков и всички било просто шега. Проблемът бил, че Йосифов няма актуална атестация и така ще забави процедурата по избора.

От ГДБОП сигналът на съдията е пратен във все още съществуващата Комисия за противодействие на корупцията, а тя го прехвърля към Софийската градска прокуратура. "След извършена проверка са установени данни да извършени неправомерни действия от лице, заемащо публична длъжност", пишат от КПК до съдията защо са пратили преписката в градската прокуратура.

Там тя попада при зам.-градския прокурор Дойчо Тарев. Той е командирован за зам.-градски прокурор от Окръжната прокуратура в Плевен, така реално се прехвърля в София без конкурс.

Тарев пише в постановлението, че разследването е за използване на служебно положение, за да се набави за другиго противозаконна облага.

И че КПК накрая излезли с мнение, че престъпление няма. Прокурорът е съгласен с това.

Той цитира показания на Василев, че Кояджиков го уверил, че нито той, нито друг член на ВСС не е изразявал мнение за оттегляне на кандидатурата на Йосифов. Кояджиков пък твърди пред разследващите, че не е провеждал разговори нито с Василев, нито с кандидатите за поста. Когато с дейността си служебното лице не цели облага, то няма престъпление по този текст на НК, най-общо казва прокурор Тарев. Той не коментира не е ли възможност в случката да бъде търсено друго престъпление.

Не се смущава от разминаването в показанията

на Василев и Кояджиков, не му прави впечатление, че не им е проведена очна ставка. Просто слага точка на разследването.

Йосифов опитва да обжалва прекратяването. Пише до съда, че трябва да се разследва дали няма други престъпления, но два съдебни състава приемат, че няма право изобщо да атакува прокурорския акт, защото няма процесуално качество по делото - не е пострадал. Съдиите, подпечатали прекратяването, са Ралица Райчева от Софийския градски съд и Атанаска Китипова (председател на състава и докладчик), Атанаска Китипова и Десислав Любомиров от апелативния съд.

"Чувал съм всякакви истории от колеги, но човек винаги е изненадан, когато му се случи лично", разказа съдия Йосифов в интервю за Нова тв. Кояджиков беше пратил до телевизията позиция, в която отрича твърденията на съдията. Той подчертава, че е проведено разследване, приключило с акт за прекратяване. Това всъщност е и основният аргумент на мнозинството във ВСС да не иска да изслуша съдията. "Отказаха ми публичност, от това ги е страх", казва още той. И припомня, че етичният кодекс забранява ходатайства и кадруване на бели покривки. "Това не е конкурс, а избор. Всички се познаваме", казва по темата още на 7 октомври Даниела Марчева, която иначе е съдия и трябва да се върне в съда, когато някога седянката на този съвет се разтури.

"През един председател на съд могат да бъдат прокарани различни влияния.

Затова е толкова важно кой ще бъде председател", обясни още той. "Сега" също се свърза с Йосифов. Той допусна, че не отговаря на профила на подходящ председател на съд, защото не е послушен. Той смята, че изборът на титулярен председател на Административния съд в Русе трябва да бъде насрочен час по-скоро.

"Страхът пази кариерата, смелостта пази правосъдието", каза още той и подчерта, че вярва в нещата, под които се е подписал в клетвения си лист като съдия - да прилага точно Конституцията и законите, да изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъде безпристрастен, обективен и справедлив, да допринася за издигане престижа на професията, да пази тайната на съвещанието, като винаги помни, че за всичко отговаря пред закона.

Когато Съдийската колегия остави Йосифов да виси пред залата с часове и не го изслуша, зам.-правосъдната министърка Таня Радуловска, която беше на заседанието, каза на кадровиците, че в момента в министерството се обсъжда механизъм за защита на магистратите от различни форми на въздействие. И по време на първата работна група всички участващи магистрати са били единодушни, че те чувстват притеснения повече от вътрешния натиск, който получават в рамките на съдебната система, отколкото от външния. Срещу вътрешния натиск защита реално няма.

За някои членове от ВСС картината изглежда по различен начин. "Тук може би се иска да се уязви един член на Съдийската колегия, защото някой си е въобразил, че е стожер на морала в съдебната власт. Не, колеги! Старите съдии, които вече си отиваме от съдийската професия, всъщност този морал, който носим ние, следва да бъде поне разгледан от по-младите колеги с доверие, защото в противен случай не може един такъв епизод в нашата практика да бъде априори представен на обществеността като натиск върху съдия, който трябва да бъде защитен. Не, натиск няма!", каза разпалено Вероника Имова на 24 март, същата, която се оказа негласувала. Тя признава, че има разминаване в показанията по преписката, но все пак продължава: "Знаете ли какви са моите впечатления? Че колегата Кояджиков е изключително разстроен! Той от няколко седмици просто е извън строя! Това означава, че той преживява тежко тази несправедливост. Затова пледирам за еднакво отношение както към члена на Висшия съдебен съвет, така и по отношение на колегата, който твърди, че е уязвен, но неговото твърдение по смисъла на морала и на правото не се оказва доказано."

Липсата на престъпление обаче не значи автоматично и липса на нарушение.

Мнозинството във ВСС е свикнало да замита скандалите.

Посланието им в случая е пределно ясно - никой съдия, който говори за недопустими практики, няма да бъде чут. И каквото и да каже, то ще бъде прието за клевета. Защото лошите са организирани, добрите не са.