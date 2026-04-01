Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ВСС се осмели да нахока Пеевски

01 Апр. 2026
Делян Пеевски
БГНЕС
Делян Пеевски

Съвсем неочаквано Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно прие позиция срещу санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски, макар и да не го назова поименно, но сочейки титлите му - народен представител и председател на Политическа партия ДПС - Ново начало.

Пеевски е засегнал независимостта на съдиите от Окръжен съд - Плевен и съдията Румен Лазаров и е оказал политически натиск със свое становище от 30 януари.

Подкрепата от ВСС беше потърсена от Общото събрание на съдиите от съда, след определение по мярка за неотклонение по дело за пътно-транспортно произшествие с причинена смърт. Пеевски нарече това морално укоримо поведение, несъответстващо на обществените очаквания.

"Съдийската колегия на ВСС зачита свободата на изразяване на мнение, но обръща внимание, че с него не следва да се накърняват права или законни интереси на страни по дела, нито да се уронва авторитетът на съдебната власт", се казва в позицията на съвета. С нея се напомня и че актовете на съда се контролират от горната инстанция, "а не чрез вмешателство в работата на съда посредством политическо говорене или институционален натиск".

Неоснователните нападки и необоснованите критики срещу съдии по разглеждани от тях дела, внушенията за липса на компетентност, безпристрастност и почтеност надхвърля границите на свободното изразяване на мнение, засяга функционалната и личната независимост на съдиите, цели смразяващо въздействие върху тях и подкопава доверието в съда, пише още в позицията на Съдийската колегия.

За случая пред колегията разказа председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова. Пеевски се разпали, след като съдът в Плевен пусна срещу 8000 евро гаранция шофьора на камион, обвинен, че е предизвикал катастрофа, при която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. 46-годишният Димитър Димитров е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на анестезиолога. На пътен участък с черен лед той загубил управление над камиона и ударил автомобила на бившия кмет на Червен бряг. Определението е потвърдено от Апелативния съд във Велико Търново.

Пеевски обяви тогава, че "за пореден път обществото е скандализирано от снизходителното отношение на съда към поредния убиец на пътя" и че "Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя и силната обществена необходимост за справедливост". Санкционираният политик се закани и че ще сезира Инспектората към ВСС.

След това съдиите се обърнаха към ВСС, напомняйки, че некой не може да бъде наричан убиец, без да има влязла в сила присъда. 

Няколко дни по-късно главният инспектор с отдавна изтекъл мандат Теодора Точкова издава заповед по сигнала на Пеевски за извършване на проверка на организацията по образуването, движението и приключването на делото за мярката в Окръжния съд в Плевен и после в Апелативния съд във Велико Търново, както и дали е спазен принципът за случайно разпределение на делата. Проверката не открива никакви нарушения по движението на делата и отказва да се занимава с актовете по същество, тъй като той няма такива правомощия.

Захарова обърна внимание, че в последно време се установяват неединични случаи за недопустими изявления срещу съдебни състави, които разглеждат мерки за неотклонение срещу обвиняеми за транспортни престъпления. "Освен, че се внушава, че единствената възможна мярка в такива случаи е задържането под стража, действително се контролира и бъдещето поведение на съдебните състави с искания за оценяване на интегритета на магистратите, които обсъждат строго необходими и фиксирани в закона обстоятелства", каза Захарова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

съдийска колегия, ВСС, Делян Пеевски

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?