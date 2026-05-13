ДПС на Пеевски не успя да създаде комисия за "Петрохан"

Предложението бе подкрепено от ПП, ДБ и "Възраждане", а герберите не участваха в гласуването

Днес, 13:43
БГНЕС
Делян Пеевски

Пропаднаха опитите на ДПС на Делян Пеевски за създаване на комисия, която да разгледа фактите и евентуалното влияние, свързани със случая "Петрохан-Околчица". 

Любопитно е, че предложението на Пеевски беше подкрепено от бившето обединение "Продължаваме Промяната" и "Демократична България", както и от "Възраждане". От "Прогресивна България" заявиха, че временните комисии са загуба на парламентарно време и се използват за политически пиар. "Не е мястото тук (в парламента - б.а.) за разследване", заяви от парламентарната трибуна Петър Витанов, шефът на парламентарната група на ПБ, която се въздържа от гласуване. Съпартиецът му Красимир Иванов обаче каза, че  истината по случая трябва да се разкрие и той беше единственият от ПБ, който подкрепи предложението. ГЕРБ пък въобще не бяха в залата за гласуването.

Според хората на Делян Пеевски случаят "Петрохан" надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, пише в мотивите на законопроекта.

Божидар Божанов заяви, че "Демократична България" ще подкрепи комисията, защото в миналия парламент ПП-ДБ са настоявали много пъти за изсветляване на всички данни по случая. Той обаче не се съгласи с написаното в мотивите на законопроекта, че бившият председател на "Да, България" Христо Иванов е "обсъждал с лама Ивайло Калушев списъци с кандидати за народни представители на партията". "Христо Иванов не познава никакви лами и нещо не е консултирал с тях. Атаките срещу АКФ и служебните министри с ясни мотиви - това са министрите, които атакуваха купуването на гласове на ДПС", каза Божанов. Николай Денков от ПП пък допълни, че "тази огромна човешка трагедия бе използвана по най-грозния и вулгарен начин от ИТН под ваше ръководство (на ДПС - б.а.)".

Велислав Величков се възпротиви, че няма да се съобрази с решението "Продължаваме промяната" и ще гласува "въздържал се", защото не е съгласен с въпросите, засегнати в мотивите и е налице стесняване на предмета спрямо институциите.

