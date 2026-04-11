Според Доган "няма вълна" в подкрепа на Радев

След като вчера водачът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви , че електоралната подкрепа за Румен Радев се дължи на "дигиталната мафия", сега почетният лидер на АПС Ахмед Доган посочи като фактор преразпределение на избирателите, гласували за досегашните водещи политически сили.

"Много се говори за вълна във връзка с партията на Радев. Няма вълна", отсече Доган в изявление пред свои симпатизанти в Търговище. Той смята, че на парламентарните избори на 19 април ще гласуват само 200-250 хиляди души повече от предния вот през октомври 2024 г., когато до секциите отидоха около 2.5 милиона. Това според него означава, че ще има "вътрешно преразпределение на избирателите между досегашните партии и Радев". Иначе казано, счита, че бившият президент не успява да мобилизира нови избиратели от негласуващите.

Доган се изказа пренебрежително за бившия си партньор в ДПС Делян Пеевски, който го изключи от движението. Почетният лидер на АПС вярва, че хората на Пеевски са "много зле, треперят им гащите, в паника са". Той очаква, че до година-две онези, които го напуснаха заради Пеевски, ще започнат да се връщат обратно.

Почетният лидер продължи и с откровенията по повод миналото. Наскоро изрази съжаление , че е оставил ДПС на други хора след 2013 г. Сега призна като лична грешка, че оставил без контрол кметовете на партията. "Във времето това се превърна в кметска партия. Така стана, че хората, които са яли през цялото време от яслата на ДПС тогава, кметовете, превърнаха партийните функционери в свои служители", размишлява със закъснение Доган.

Той каза, че водещите фигури на ДПС в момента – Делян Пеевски, Йордан Цонев, Станислав Анастасов, не са били членове на партията, а принадлежали към т.нар. гражданска квота. "Започнаха комуникация с кметовете и така се получи този вътрешнопартиен преврат", счита Доган. И обеща да говори още много по темата – но след изборите.