Цялата власт се зае с "незаконния град" край Варна

Скандалът с "построения незаконен нов град" край Варна се очертава като един от големите в държавата за годината. Цялата изпълнителна власт се зае със случая. Министрите Иван Шишков, Пламен Абровски и зам. министърът на МВР Калоян Милтенов тръгнаха днес по обед към морето за проверка, там ги чакат куп представители на местните държавни институции. Случаят бе коментиран и от премиера Румен Радев. В Париж, където е на посещение, той заяви пред журналисти: "Това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България" (какво още каза Радев и какво има предвид - вижте по-долу).

Скандалът касае луксозен жилищен комплекс от над 100 сгради, изграждащ се над 2 години и почти построен вече. Баба Алино е местност до курорта "Златни пясъци" и Аладжа манастир. Досега отпор на проекта даваше партия "Възраждане", твърдейки не само, че всичко е незаконно, ами и че е изсечена гора от природен парк "Златни пясъци". Знае се още, че различни институции са проверявали (община Варна, районните кметства, РДНСК, ДАНС...), но какво точно са констатирали - информациите са разнопосочни. Така или иначе, строителството си е продължавало.

ДУМИ И (БЕЗ)ДЕЙСТВИЯ

Темата стана водеща в страната вчера, след като варненският кмет Благомир Коцев внезапно прозря, че до морето е изграден цял незаконен жилищен комплекс. На съвместна пресконференция с директора на местната полиция Цветан Пировски бе съобщено, че става дума за 104 строящи се или построени сгради, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от общината. Общата площ на комплекса е над 100 декара, поземлените имоти са 36. "Няма налични документи и за изградената инженерна инфраструктура – трафопостове и канализация", каза още Коцев. Кметът не съобщи името на инвеститора, каза само че зад случващото се стои гражданин на Украйна. Стана ясно още, че са задържани тридесетина работници от обекта.

"Мащабите на строителството са толкова големи, че е трудно да се повярва, че то е извършено без покровителство от най-високи нива", каза още Коцев вчера. Така и не даде обяснение какво е направил през двете години и половина негово кметуване, за да спре проекта. Коцев продължи с медийните изяви и днес. Пред "Нова телевизия" каза, че общината е правила проверки, но не е била съвсем наясно с мащаба на строителството.

Скандалът бе съпроводен с много реакции и информации през целия ден днес. Инвеститорът - украинският гражданин Олег Невзоров, макар със спестено име от кмета, направи изявление, обещавайки пресконференция с доказателства за изрядността на проекта:

Това е рекламният сайт на жилищния комплекс, наречен "Форест клъб".

Собственик на въпросната фирма - КУБ, е Невзоров, чието име беше замесено от медии като "таен" свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев. Тогава той отрече и заплаши със съд всеки, който твърди подобни неща. Коцев днес опита да направи връзка между проверки, които правила общината срещу строежите в Баба Алино, и ареста му. Защитавайки съпартиеца си, Николай Денков от ПП също каза, че строителството е било под голям държавен чадър, и че има връзка между задържането на кмета и държавния чадър. По информация на сайта Bird в началото на юли 2025 г. и.ф. шефът на ДАНС Деньо Денев подписва заповед, с която на Невзоров е наложена 10-годишна забрана да влиза в България. На 17 юли Денев отменя заповедта си. Факт е, че Коцев наистина бе арестуван между тия дати по казуса "Пламенка".

Именно тия действия на ДАНС имаше предвид днес Румен Радев в изявлението си от Париж пред журналисти. "Преди година именно от Варна, в качеството си на президент, аз повдигнах публично проблема защо на украинския гражданин ДАНС издаде постоянна административна мярка, тоест беше изгонен от България, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това никога не се е случвало в историята на службата. И аз тогава зададох въпроса: защо, при положение че регионалната служба на ДАНС е подала солидни аргументи за това действие – аргументи за действия срещу националната сигурност на България – защо и под чие давление е било направено това? Вие нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение?! Много ясно зададох въпроса – кой, защо, с каква цел и с какъв интерес? Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция, нямаше реакция от медиите. Ще направим всичко възможно да разберем кои фактори и защо са накарали тогава изпълняващия функциите председател на ДАНС да отмени собствената си заповед“, каза още министър-председателят.

Едно от водещите лица на варненската ГЕРБ - Тодор Балабанов, също излезе с позиция: "Две години кметът Коцев и администрацията му „не забелязвали“ как в местността Баба Алино никнат 104 незаконни сгради, пътища, трафопостове и огради – без нито едно разрешение за строеж! И днес същият този Коцев излиза пред медиите в жалък ПР опит да се прави на откривател на схема, която той и собствените му служители очевидно са „покривали“ с години. (...) А най-скандалното? Усилено се говори, че за незаконните строежи вече се подготвят или дори са издадени удостоверения за „търпимост“, все едно тези чисто нови комплекси са строени преди 2001 г.! Ще изискаме цялата информация по надлежния ред. И ако това се окаже вярно – ще поискаме незабавната оставка на Благомир Коцев!".

Според "Медиапул" за първите четири сгради търпимостта е одобрена в мандата на ГЕРБ, от районен архитект тогава.

ПО-РАНО

През април тази година Невзоров пусна обръщение във "Фейсбук". Заяви, че няма нищо незаконно в проекта - имало разрешителни и лицензии за всичко. Лъжа било, че местността е защитена - ставало дума за урбанизирана територия.

На 17 май в профила си той пусна още една позиция, в която публикува и акт за приемане на конструкцията - изреждат се различни документи, включително и някакво разрешително за строеж от общината.