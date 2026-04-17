Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Незаконният Сарафов е "дръпнал" в София дело, свързано с Благомир Коцев

Това е станало точно преди варненският кмет да бъде пуснат от ареста миналия ноември

17 Апр. 2026
Вчера Сарафов беше във Варна за официалното встъпване в длъжност на новия апелативен прокурор - Красимир Конов.
Вчера Сарафов беше във Варна за официалното встъпване в длъжност на новия апелативен прокурор - Красимир Конов.

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, въпреки актовете на Върховния касационен съд и последното решение на Конституционния съд, е придърпал в София разследване, свързано с варненския кмет Благомир Коцев. Това научи "Сега" от източници в държавното обвинение и се запозна с документи по случая.

Става дума за разследването за неизгодна сделка, свързано с хонорар, платен от областната администрация, докато Коцев е областен управител на Варна, на кантората на Диан Иванов, който после му стана зам.-кмет, а след това и свидетелства срещу него по делото, по което Коцев стоя месеци наред в ареста. В крайна сметка Иванов обяви, че е дал показанията си под натиск от антикорупционната комисия. (За това тръгна някакво разследване, което към момента е с неясна съдба.) 

Делото за хонорара е прекратено от Окръжната прокуратура във Варна на 7 юни 2024 г. Това постановление е потвърдено от Окръжния съд в града на 17 юли същата година. Юристите на областната управа обаче атакуват прекратяването пред Апелативния съд във Варна. Така, на 25 септември 2024 г. определението на окръжната инстанция е отменено, а разследването върнато на прокуратурата във Варна с указания за доразследване.

На 13 ноември м.г. прокуратурата внесе обвинителния акт по делото срещу Коцев и още четирима души за престъпен сговор и подкупи.

10 дни по-късно - на 24 ноември, Сарафов издава постановление, с което разрешава производството по разследването да бъде прехвърлено от Окръжната прокуратура във Варна в Софийската градска прокуратура. По разследването работи закритата вече Комисия за противодействие на корупцията. Преписката е още висяща в Софийската градска прокуратура, установи "Сега". Коцев изобщо не е търсен по него.

Коцев излезе от ареста на 27 ноември.

Борислав Сарафов е и. ф. главен прокурор от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но на 21 януари 2025 г. влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, според които никой не може да е временен началник на прокуратурата или на върховен съд за повече от 6 месеца. Този период за Сарафов изтече на 21 юли. Върховният касационен съд също обяви, че след тази дата Сарафов няма легитимност като и.ф. Както Сарафов, така и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказват да се съобразят, като колегията смята, че Сарафов е в заварено положение и затова може да си стои и. ф. вечно, стига да е жив и да не се откаже сам. Неотдавна колегията дори отказа да разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да определи нов изпълняващ функциите. Сега се очаква да разгледа предложението на Янкулов за уволнението на Сарафов от системата.

Междувременно Конституционният съд се произнесе, че ограничението от 6 месеца не противоречи на основния закон, а ВКС инициира тълкувателно дело по темата за правомощията на Сарафов след 21 юли м.г.

А Янкулов поиска и уволнението на градския прокурор Емилия Русинова заради контактите ѝ с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото.

Прокуратурата крие какво е подписвал Сарафов, откакто е незаконен
Прокуратурата не събира и не обобщава информация за това какви актове се подписват от главния прокурор. Това е отговора, получен от "Сега" на заявление по Закона за достъп до обществена информация.
СЕГА
Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие
Решението на Конституционния съд, че не противоречи на основния закон разпоредбата, ограничаваща до 6 месеца времето, в което някой може да е изпълняващ функ...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев, Диан Иванов, Борислав Сарафов

Още новини по темата

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Незаконният Сарафов кадрува експерти за Евроджъст
15 Апр. 2026

Янкулов: Произнасянето на КС е краят на агонията със Сарафов
08 Апр. 2026

КС поряза вечния мандат на Сарафов
07 Апр. 2026

Иван Брегов: И този път Сарафов ще бъде спасен
05 Апр. 2026

Прокуратурата крие какво е подписвал Сарафов, откакто е незаконен
04 Апр. 2026

Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор
03 Апр. 2026

Министър Янкулов поиска Сарафов да бъде уволнен като прокурор
31 Март 2026

И варненският кмет Благомир Коцев атакува остро Румен Радев
30 Март 2026

Янкулов: Ще превърнем Сарафов в жертва, ако го извадим насила от кабинета
29 Март 2026

Новият спецпрокурор отказа да разследва Сарафов
25 Март 2026

Вкарването на подсъдими в листата на ПП-ДБ осуети делото "Коцев"
24 Март 2026

Само прокурорската асоциация остана да брани вечния мандат на Сарафов
23 Март 2026

Янкулов: Има риск Сарафов да получи един вечен временен мандат
22 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?