Благомир Коцев уволни директор заради криене на данни

Други трима служители на община Варна си тръгват сами

Днес, 18:49
Благомир Коцев
Благомир Коцев

Директор и трима служители на дирекция са жертвата, която засега дава община Варна по скандала с украинската фирма КУБ. Чистката бе обявена преди малко от кмета Благомир Коцев на извънреден брифинг. Тя е следствие на вътрешната проверка, която той гръмко обеща след лумването на екшъна.

Визираната дирекция е  „Управление на сигурността и контрола на обществения ред”. Тя отговаря за строителния контрол на общината. Уволнен дисциплинарно е шефът ѝ Александър Драгнев. Според Коцев, срещу Драгнев е стартирано дисциплинарно производство месец преди скандала. Тримата редови служители сами подали молби за освобождаване след установени в работата им нарушения.

Вината е, че след проверка на терен в началото на 2025 г., инициирана от самия Коцев (подчертано от него на брифинга), липсвала докладна, задето достъпът на общинарите бил възпрепятстван. Докладна имало от район "Приморски", не от дирекцията. "Никой не ме е уведомил, че трябва да се сезира МВР, за да осигури този достъп. Никой в общината, освен хората, които са били на проверката, не са разбрали", каза Коцев. Освен това не били направени достатъчно проверки на обекта на КУБ, координацията не била на ниво.

