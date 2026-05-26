Министри: Община Варна е виновна за "незаконния град"

Скандалът с "построения незаконен нов град" край Варна, лумнал вчера, се очертава като един от големите в държавата за годината. Цялата изпълнителна власт се зае със случая. Министрите Иван Шишков, Пламен Абровски и зам.-министърът на МВР Калоян Милтенов посетиха днес спорния застроен имот край морето, където ги чакаха куп представители на местните държавни институции. Случаят бе коментиран и от премиера Румен Радев. В Париж, където е на посещение, той заяви пред журналисти: "Това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България" (какво още каза Радев и какво има предвид - вижте по-долу).

"Общината е трябвало да реагира!" - "Не, голям политически чадър е покровителствал случилото се!". Така накратко може да се обобщят реакциите на министрите на място във Варна и оправданията, давани два дни от кмета Благомир Коцев и партията му ПП.

СЪЩИНАТА НА СКАНДАЛА

Скандалът касае луксозен жилищен комплекс от над 100 сгради, изграждащ се над 2 години и почти построен вече. Баба Алино е местност до курорта "Златни пясъци" и Аладжа манастир. Досега отпор на проекта даваше партия "Възраждане", твърдейки не само, че всичко е незаконно, ами и че е изсечена гора от природен парк "Златни пясъци". Знае се още, че различни институции са проверявали (община Варна, районните кметства, РДНСК, ДАНС...), но какво точно са констатирали - информациите са разнопосочни. Така или иначе, строителството си е продължавало.

По данни на Коцев, обявени вчера на извънредна пресконференция с шефа на местната полиция Цветан Пировски, става дума за 104 строящи се или построени сгради. За нито една от тях нямало издадено разрешение за строеж от общината. Общата площ на комплекса е над 100 декара, поземлените имоти са 36. "Няма налични документи и за изградената инженерна инфраструктура – трафопостове и канализация. Мащабите на строителството са толкова големи, че е трудно да се повярва, че то е извършено без покровителство от най-високи нива", бе казал още Коцев вчера. Пред "Нова телевизия" добави днес, че общината е правила проверки - но не е била съвсем наясно с мащаба на строителството, а и инспекторите са били възпрепятствани. Коцев похвали новото правителство и се мъчеше да насочва вниманието към чадъра от София по времето преди служебния кабинет на Гюров. Така или иначе, кметът не даде обаче обяснение как така две години и половина през мандата му се строи в общината му, "Възраждане" сигнализира, прави протести - всичко това касаещо мегакомплекс, а той чак сега разбира.

Коцев така и не събра смелост да назове публично името на фирмата. Каза само, че собственикът е украински гражданин. Фирмата зае защитна позиция чрез реакции в социалните мрежи, така се официализира сама - корпорацията КУБ.

РАЗЯСНЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ

Вечерта днес във Варна министърът на земеделието Абровски съобщи: През 2005 г. имотът от държавна собственост става частна след заменка. По закона за горите предназначението му не е подлежало на промяна. На 26 октомври 2023 г. служители от Регионалната дирекция по горите и Държавното горско стопанство във Варна са направили проверка по сигнал, че в гората се извършва незаконна сеч. Установена е не само сеч, но и строителство. Направени са констативен протокол и снимки, на които са видни подготвени кофражи. Експертите от горските служби уведомяват община Варна, МВР, по-късно и прокуратурата. Горските инспектори налагат актове - те са платени, дейността продължава.

Ето и хронология от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков: На 7 юни 2023 г. е издадено удостоверение за търпимост. В него е упоменато, че строежът е изпълнен през 2001 г. Посочената година не е случайна, защото това е единственият начин да бъде получен такъв документ. Той е с невярно съдържание. Документът е издаден от архитекта на район „Приморски“. За няколко имота, граничещи един с друг, са издадени удостоверения за търпимост. На база на тия документи с невярно съдържание е променен кадастърът. Но теренът се застроява чак през 2024 и 2025 г. По случая има образувана преписка в ДНСК, пратена е в община Варна, защото само в нейните правомощия е да санкционира строителство с удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Общинската администрацията е имала възможност не само да ревизира удостоверенията, а и да започне процедура по събаряне. Не го е направила. През януари 2025 г., при вече интензивно строителство, за територията е допуснат подробен устройствен план със заповед на кмета. Според министър Шишков и това е незаконно.

Данни от зам.-министъра Милтенов: МВР работи по казуса от 2023 г., когато е образувано първото досъдебно производство. Разследването е за извършено престъпление по служба от длъжностно лице, установени са и много по вид документни престъпления. Това производство към момента е спряно. През 2025 г. е образувано второ досъдебно производство, което е за незаконна сеч. През настоящата година вече е налице и трето – за удостоверенията за търпимост.

"Днес държавата се занимава с нещо, с което със сигурност е трябвало да се занимава общината. Надявам се, че община Варна ще направи всичко необходимо това беззаконие да приключи", обобщи Шишков. Другата институция, която трябва да се задейства, според Шишков, е прокуратурата. "Очаквайте множество действия от страна на МВР по този въпрос", добави Милтенов.

Дали данните и коментарите на министрите са достоверни и касаят цялата истина - също тепърва ще се изяснява в хода на скандала. Той очевидно няма да приключи скоро. Стана ясно още, че шефът на варненския кадастър ще бъде уволнен. Пред БНТ кметът Коцев загадъчно каза: Заешката дупка е по-голяма.

ДРУГИ РЕАКЦИИ

И фирмата КУБ направи днес изявление, обещавайки доказателства за изрядността на проекта:

Това е рекламният сайт на жилищния комплекс, наречен "Форест клъб".

Собственик на КУБ е Олег Невзоров, чието име беше замесено от медии като "таен" свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев. Тогава той отрече и заплаши със съд всеки, който твърди подобни неща. Коцев днес опита да направи връзка между проверки, които правила общината срещу строежите в Баба Алино, и ареста му. Защитавайки съпартиеца си, Николай Денков от ПП също каза днес, че строителството е било под голям държавен чадър, и че има връзка между задържането на кмета и държавния чадър. По информация на сайта Bird в началото на юли 2025 г. и.ф. шефът на ДАНС Деньо Денев подписва заповед, с която на Невзоров е наложена 10-годишна забрана да влиза в България. На 17 юли Денев отменя заповедта си. Факт е, че Коцев наистина бе арестуван между тия дати по казуса "Пламенка".

Именно тия действия на ДАНС имаше предвид Румен Радев в изявлението си от Париж пред журналисти в разгара на скандала. "Преди година именно от Варна, в качеството си на президент, аз повдигнах публично проблема защо на украинския гражданин ДАНС издаде постоянна административна мярка, тоест беше изгонен от България, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това никога не се е случвало в историята на службата. И аз тогава зададох въпроса: защо, при положение че регионалната служба на ДАНС е подала солидни аргументи за това действие – аргументи за действия срещу националната сигурност на България – защо и под чие давление е било направено това? Вие нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение?! Много ясно зададох въпроса – кой, защо, с каква цел и с какъв интерес? Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция, нямаше реакция от медиите. Ще направим всичко възможно да разберем кои фактори и защо са накарали тогава изпълняващия функциите председател на ДАНС да отмени собствената си заповед“, каза министър-председателят.

Едно от водещите лица на варненската ГЕРБ - Тодор Балабанов, също излезе с позиция. Заплаши да се иска оставката на Коцев: "Две години кметът Коцев и администрацията му „не забелязвали“ как в местността Баба Алино никнат 104 незаконни сгради, пътища, трафопостове и огради – без нито едно разрешение за строеж! И днес същият този Коцев излиза пред медиите в жалък ПР опит да се прави на откривател на схема, която той и собствените му служители очевидно са „покривали“ с години".

Според "Медиапул" за първите четири сгради търпимостта е одобрена в мандата на ГЕРБ в местната власт, от архитекта на район "Приморски" тогава (датировката съвпада с част от казаното от Шишков - бел. авт.). Депутатът от ДБ Стела Николова показа още такива документи от периода на партията на Бойко Борисов. В отговор ГЕРБ - Варна, даде специална пресконференция и заяви, че строителството се е извършвало в мандатите на Коцев, не по-рано. Отделно Стоян Петков от ГЕРБ, временно главен архитект тогава, каза, че е забранил на районните кметове да издават документи за търпимост - ако по-рано някой го е правил, щял да си носи отговорността. Забраната той наложил на 7 юни 2023 г. - откогато датира последното удостоверение за търпимост. Тоест, според Петков, се е "бързало".

Петков бе в ролята на главен архитект тогава, защото Иван Портних бе махнал титуляра Виктор Бузев. После съдът възстанови Бузев, той започна да работи в тандем с Коцев и така... до преди 2 седмици, когато Коцев поиска оставката на Бузев. Кметът съобщи за нарушения, но не посочи конкретика. Въобще казусът "Баба Алино" не бе замесен. Информации сочат, че в момента Бузев е в отпуск.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ

През април тази година Невзоров пусна обръщение във "Фейсбук". Заяви, че няма нищо незаконно в проекта - имало разрешителни и лицензии за всичко. Лъжа било, че местността е защитена - ставало дума за урбанизирана територия.

На 17 май в профила си той пусна още една позиция, в която публикува и акт за приемане на конструкцията - изреждат се различни документи, включително и някакво разрешително за строеж от общината.

ЕКШЪНЪТ ПРОДЪЛЖАВА

Екшънът ще продължи с нова сила утре. КУБ обяви пресконференция. Планирано е и регулярно заседание на общинския съвет. Председателят Христо Димитров ("Алтернативата на гражданите") и групи от съвета искат изслушване на Коцев, макар точката да не фигурира в дневния ред. В социалните мрежи вървят информации за разрешение на строеж, дадено в мандата на Коцев. А и снимки с представители на КУБ, демонстриращи прекрасни отношения.