Българското правителство не се впечатли от зверския обстрел на Русия срещу Украйна

Въпреки че премиерът Румен Радев непрекъснато повтаря, че войната на Русия срещу Украйна няма да се реши на бойното поле, а с мирни преговори, и обяснява колко много хора загиват безсмислено на фронта, България е една от страните от ЕС, които не осъдиха масираната руска атака с ракети и дронове срещу Киев тази нощ.

При други правителства българското външно министерство обикновени осъждаше подобни руски зверства срещу мирни градове. Сега обаче няма изявление нито на външния министър Велислава Петрова-Чамова, нито на премиера Румен Радев. Всички останали страни, които Радев обича да дава за пример - Франция, Германия, Италия, дори Унгария, осъдиха атаката и особено използването на ракетите "Орешник" по граждански обекти.

Външният министър на ЕС Кая Калас остро осъди руската атака и обеща, че Европа ще усили натиска върху Русия заради използването на "Орешник".

"Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градовете. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни“, написа Калас в социалните мрежи. "Според съобщенията Москва използва балистични ракети със среден обсег „Орешник“ - системи, предназначени да носят ядрени бойни глави, което е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната. Следващата седмица министрита на външите работи на ЕС ще обсъдят как да засилят международния натиск върху Русия“, посочи Калас, цитирана от "Ройтерс".

Russia hit a dead-end on the battlefield, so it terrorizes Ukraine with deliberate strikes on city centres.



These are abhorrent acts of terror meant to kill as many civilians as possible.



Moscow reportedly using Oreshnik intermediate-range ballistic missiles – systems designed… — Kaja Kallas (@kajakallas) 24 май 2026 г.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен посочи, че атаката за пореден път е демонстрирала "жестокостта на Кремъл и неговото пълно презрение както към човешкия живот, така и към каквито и да е мирни преговори". ''Терорът срещу цивилни граждани не е проява на сила, а на отчаяние'', написа тя в X.

Президентът на Франция Еманюел Макрон също осъди използването на "Орешник". Според него употребата на балистичната ракета срещу цивилни цели в Украйна показва безизходицата на руската военна агресия.

Les frappes russes se succèdent contre des objectifs civils en Ukraine, comme à nouveau cette nuit.



La France condamne cette attaque et le recours au missile balistique Oreshnik, qui signent surtout une forme de fuite en avant et l’impasse de la guerre d'agression de la Russie.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 май 2026 г.

"Осъждам твърдо тежката руска атака, която отново порази гражданската инфраструктура в Украйна, при продължаваща ескалация на използваните оръжия. Оставаме солидарни с украинския народ, който вече повече от четири години понася драматичните последици от тази агресивна война. Ще продължим да работим решително заедно с европейските и международните партньори, за да подпомогнем пътя към справедлив и траен мир”, заяви италианския премиер Джорджия Мелони в изявление, цитирано от БТА.

Германският канцлер Фридрих Мерц също осъди остро руската ескалация в Украйна с използването на ракетата “Орешник”. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул определи използването на тази ракета като ескалация, а руските атаки като шокиращи.

Дори Унгария, която доскоро бе сред приятелите на Русия и остро нападаше Украйна, осъди атаката. “Бруталната нощна атака на Русия срещу Киев е поредното ужасяващо напомняне за човешката цена на тази война. Цивилните никога не трябва да се събуждат от ракети, дронове, експлозии и страх за живота си. Разрушени домове, разбити семейства, убити и ранени невинни хора - това е неприемливо.

Остро осъждаме атаката и подкрепяме жертвите и народа на Украйна”, написа унгарският външен министър Анита Орбан в "Туитър".