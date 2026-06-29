"Баба Алино" прогресира в бабини деветини

Когато на 26 май варненският кмет Благомир Коцев с изненада "разкри" незаконен град, това, разбира се, бяха бабини деветини (празни приказки). От нищо не беше изненадан, ами тръгна да тича пред вятъра след смяната на централната власт. По-специално - гледаше да превари посещение на другия ден на министрите Шишков и Абровски. Когато после разправяше, че "единствено община Варна е спирала незаконното строителство", бил вкаран поради това в ареста, но пък и "въоръжена охрана не пускаше проверяващите", всички баби, измислящи деветини, завидяха.

Понякога централната власт се сменя така, че не просто партии и лица излизат-влизат, но и палачинката се обръща.

Парични потоци и инструменти сменят

трасета, понякога олигархии се подменят. Всичко това в някаква степен може да е полезно за обществото, доколкото "разчиства" наличната "кочина". Лумването на "Баба Алино" и въобще причината за "разкритията" може да се обясни с такова обръщане на палачинката - "Прогресивна България" сменя ГЕРБ, ДПС, сглобките им. Но развитието на скандала е и тест доколко става дума за наистина разчистване на кочина, или е за поемане на контрол върху схемите и каишка на новите господари срещу старите.

Двадесетина дни нищо съществено не се случваше в скандала. Различни институции през ден правеха разкрития ала Коцев, община Варна плюнчеше химикала за заповеди за събаряне... Медийното съдържание бе предимно али-бали, доколкото, по много неща личи, това е

голяма международна афера,

която журналистиката няма сили да разкрие. Но ето, че около 22 юни сюжетът претърпя завой. Олег Невзоров се появи спокойно във Варна. Оказа се разпитван, а изказванията на МВР-шефа Иван Демерджиев прогресираха от "Проверяваме къде е, търсим го зад граница" до "Той осветява, изяснява" схемите. Стигна се до: "Невзоров е бил в заблуждение от хората, вземали големи суми от него". Чак и до: " "Плащал на посредници, убеждаван, че това, което се извършва там, ще бъде узаконено". Това бе съществена промяна отведнъж -

"Баба Алино" се лиши от Али Баба, на сцената излезе един подведен човечец.

Знаем от филмите - за да разплетат разследващите една афера, те склоняват "човек отвътре" да съдейства. Случващото се с украинеца може да бъде тълкувано така, което би оправдало властта. Но пък не беше ли премиерът този, който като президент, съответно човек с информация, се бе възмутил от внезапното връщане от ДАНС на украинеца? Не се ли възмущаваше и Демерджиев, че украинското посолство се е "намесило" в полза на връщането? И защо са били тия драми, след като човечецът просто е подвеждан!? Накратко: от избухването си до днес скандалът претърпя кардинална промяна - "Прогресивна България" прогресира относно функциите на главния герой. Сюжетът се пренаписва.

И още една случка се случи успоредно. Специални и редови полицаи влязоха във варненското кметство "Приморски", самозаснеха се с дрон. Арестуваха 25 души, пуснаха веднага 24, а накрая и 25-ият излезе на свобода.

Единствено добрата резолюция на дрона

успя да подкрепи търсения ефект "Държавата пипа здраво, не е да не пипа!". Всъщност, акцията не просто бе във второстепенна административна структура. Тя бе по разследване, обхващащо годините 2019 - 2023. Аферата "Баба Алино" почва в средата на 2023 г. И.д. главният секретар на МВР Любомир Николов и прокурори се похвалиха, че се проверява отвъд конкретната афера. Демерджиев също каза по-рано, че са събрани данни за доста други схеми. С други думи, чрез тия хвалби и действия се измества и фокусът на събитията - все едно "Баба Алино" е решено, та усилията на всеотдайната власт прогресират общо към мирозданието.

Така освен с кметски, за месец скандалът прогресира с още деветини. Трябва да си прекалено наивен оптимист, за да видиш в това стремеж за справедливост и истинско разчистване на кочината.

Колкото до Коцев, той би трябвало да е най-спокойният човек в държавата. Варна агонизира с него. Каквито и вини да има по "Баба Алино", враговете биха му направила огромна услуга, ако го арестуват и героизират пак - просто ще оставят до местните избори градът да си страда с него.