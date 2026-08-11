Според "Възраждане" на Баба Алино продължава да се строи

Партия "Възраждане", която алармираше за проблеми на Баба Алино много преди скандалът официално да излезе наяве, обяви, че строителство там тече и в момента. При проверка депутатът Коста Стоянов е открил незаконни довършителни дейности, работещ воден сондаж (въпреки че трябва да е спрян), както и живущи хора в сгради със забранен достъп. Капакът на водната шахта бил заварен, което според депутата е направено, за да бъдат затруднени контролните органи.

При проверката Стоянов е извикал полиция, той готви сигнал до прокуратурата и община Варна. "Възраждане" разпространи снимки от визитата му и полицаите на терен, но не става ясно предприели ли са нещо представителите на МВР.

Междувременно заведението, свързано с Олег Невзоров на улица "Братя Шкорпил" в центъра на Варна, заработи. То бе пуснало кепенци след старта на скандала.

ЖАЛБА

Варненският административен съд съобщи, че дружествата „Форест Клуб Варна“ и „Ларис Вега Пропъртис“ са обжалвали заповедта на РДНСК за събаряне на трафопоста на Баба Алино. Обектът, както и водният сондаж, бяха сред незаконните инфраструктурни съоръжения, разкрити от държавните органи при проверките след избухването на сагата. Сега жалбоподателите посочват, че съоръжението не е било завършено и не е функционирало. Фирмите на Невзоров вече успяха да спрат съдебно предварителното изпълнение на събарянето на 12 многофамилни къщи.