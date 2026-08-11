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Според "Възраждане" на Баба Алино продължава да се строи

След къщите, инвеститорът обжалва и събарянето на трафопоста

11 Авг. 2026
Полиция проверява ситуацията на Баба Алино по сигнал на "Възраждане".
FB/Възраждане - Варна
Полиция проверява ситуацията на Баба Алино по сигнал на "Възраждане".

Партия "Възраждане", която алармираше за проблеми на Баба Алино много преди скандалът официално да излезе наяве, обяви, че строителство там тече и в момента. При проверка депутатът Коста Стоянов е открил незаконни довършителни дейности, работещ воден сондаж (въпреки че трябва да е спрян), както и живущи хора в сгради със забранен достъп. Капакът на водната шахта бил заварен, което според депутата е направено, за да бъдат затруднени контролните органи.

При проверката Стоянов е извикал полиция, той готви сигнал до прокуратурата и община Варна. "Възраждане" разпространи снимки от визитата му и полицаите на терен, но не става ясно предприели ли са нещо представителите на МВР.

Междувременно заведението, свързано с Олег Невзоров на улица "Братя Шкорпил" в центъра на Варна, заработи. То бе пуснало кепенци след старта на скандала.

 

ЖАЛБА

Варненският административен съд съобщи, че дружествата „Форест Клуб Варна“ и „Ларис Вега Пропъртис“ са обжалвали заповедта на РДНСК за събаряне на трафопоста на Баба Алино. Обектът, както и водният сондаж, бяха сред незаконните инфраструктурни съоръжения, разкрити от държавните органи при проверките след избухването на сагата. Сега жалбоподателите посочват, че съоръжението не е било завършено и не е функционирало. Фирмите на Невзоров вече успяха да спрат съдебно предварителното изпълнение на събарянето на 12 многофамилни къщи.

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Ключови думи:

Баба Алино, Олег Невзоров, незаконен град, незаконно строителство, Административен съд, Възраждане

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