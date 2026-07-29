Правосъдният министър иска наказание за втори нотариус от случая "Баба Алино"

Проверката и на втори нотариус, през когото са минавали сделки за имоти от случая "Баба Алино", е установила много нарушения. Затова министърът на правосъдието Николай Найденов иска наказание за нотариуса Жельо Костов, съобщиха от ведомството след проверка на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. За образуване на дисциплинарно производство решение може да взема Нотариалната камара.

Проверени са сделки с нотариални актове и удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, придобити от физически и юридически лица в местността "Баба Алино".

Проверени са 25 нотариални дела за продажба на самостоятелни обекти в сграда, 24 нотариални дела за продажба на идеални части от поземлен имот „паркомясто“/учредяване на безсрочно право на ползване върху „паркомясто“, две нотариални дела за прехвърляне/продажба на недвижим имот срещу задължение за строителство и учредяване на суперфиция, 5 нотариални дела за продажба на поземлени имоти и 5 преписки по сключени договори за учредяване на сервитут.

Многото нарушения не са инцидентни, а са практика в работата на кантората на Костов, съобщава министерството - липсващи справки в информационната система на Нотариалната камара, липсващи справки по отношение установяване самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред нотариуса лица, липсващи декларации на страните по сделките и други документи, които съгласно закона са задължителни при извършване на разпоредителни сделки.

Нарушения са открити при изповядването на сделки за „паркомясто“ и „дворно място“, тъй като статутът на поземлените имоти е „с трайно предназначение – горска територия“, за които важи забрана за свободна промяна на предназначението на имота и строителство.

Нотариусът е допуснал нарушение на Закона за устройство на територията, като е удостоверил подписите върху договори за учредяване на сервитути при положение, че се касае за едно и също лице, а законовите разпоредби допускат валидно учредяване на право на преминаване само през чужд имот.

Продължават проверките и на други нотариуси по казуса "Баба Алино", казват още от министерството.