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Във В. Търново започнаха отводите по дело, свързано с шеф в МВР

27 Юли 2026
През март се разбра, че Кожухаров вече е само зам.-директор на ОДМВР в Русе.
стопкадър RuseMedia
През март се разбра, че Кожухаров вече е само зам.-директор на ОДМВР в Русе.

Съдебният състав от Окръжния съд във Велико Търново, който трябваше да гледа делото за пребития вече бивш шеф на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров, си е направил отвод. Това се вижда от съдебните регистри. Съдия Евгений Пачиков се мотивира с активността в социалните мрежи и критиките на адвокат Методи Лалов, който представлява един от подсъдимите - 15-годишния Станислав.

Съдията пише в определението си, че още от разпределението на делото започнали изявление на адвоката "във връзка със здравословното ми състояние, наличие на зависимости от много държавни институции във връзка с упражняван от мене "частен бизнес", поради което е налице съмнение в моята безпристрастност". Съдията припомня и как през юни защитата е оспорила компетентността на състава (съдебните заседатели) за работа с непълнолетни.

"В резултат на тези публични изяви и развихреното въображение на омразата в коментарите по отношение на мене, очевидно адв. Лалов постигна голямата си победа по пътя към истината и справедливостта", пише емоционално съдията в определението си. Той обяснява още, че не се чувства засегнат и него го интересува "реакцията на разумната част от обществото, разумните наблюдатели, а така също и на страните по делото". А разумните хора му казвали, че е възникнало съмнение, че ще повлияе негативно за постановяване на по-тежка присъда за непълнолетния подзащитен на адвокат Лалов.

Затова, макар Пачиков да бил безпристрастен, той си правел отвод, защото съгласно практиката на върховния съд, съобразена с Европейската конвенция за правата на човека, отвод се дължи и когато могат да се породят съмнения у разумен наблюдател за безпристрастността на съдията. Съдът трябва да бъде не само безпристрастен, но и да внушава безпристрастност, както и че правосъдието не само трябва да бъде осъществено, но и да изглежда осъществено, с оглед общественото доверие в него.

Сега казусът, който беше пратен във Велико Търново след масови отводи в Русе, трябва да бъде разпределен на нов съдия.

Делото по случая с полицейския шеф, по което подсъдими са четирима младежи, беше внесено в съда в началото на годината, но още не е гледано по същество.

Обвиненията са за причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на Кожухаров, както и лека телесна повреда на неговия съсед. В съобщението си за внесения обвинителен акт от прокуратурата твърди, че след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил младежи. 

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров - за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

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Ключови думи:

МВР-Русе, Николай Кожухаров, Методи Лалов

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