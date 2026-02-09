В Русе не остана кой да гледа делото, свързано с шефа на ОДМВР

Всички наказателни съдии от Окръжния съд в Русе са си направили отвод по делото за пребития шеф на Областната дирекция на МВР в града. Това съобщи адвокат Методи Лалов, който представлява един от подсъдимите - 15-годишният Станислав. Сега казусът трябва да бъде разпределен на някои от останалите съдии - граждански и търговски. Вчера постъпиха и три отвода от търговски и граждански съдии. Очаква се да последват и останалите 9. Когато това се случи, делото ще отиде във Върховния касационен съд, който трябва да определи кой друг окръжен съд да го разгледа.

Отводът на последния наказателен съдия - Милена Пейчева, провокира адвокат Лалов да повдигне въпроса защо тя приема, че не може да гледа делото, след като се е произнасяла по мерките за неотклонение на четиримата младежи, но пък това не ѝ е попречило да разпореди принудителна полицейска регистрация на Станислав. "Щом тя приема, че не може да бъде обективна, поради произнасянето си по мерките за неотклонение през септември 2025 г., по какъв начин е била гарантирана тази обективност към 12 ноември 2025 г., когато тя се е произнесла по искането за принудителна полицейска регистрация, направено от ОДМВР-Русе с директор Николай Кожухаров, който има качеството на пострадал и с когото съдия Пейчева си е кореспондирала лично по делото", пита Лалов.

Делото по случая с полицейския шеф, по което подсъдими са четирима младежи, беше внесено в съда в началото на годината.

Обвиненията са за причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на Кожухаров, както и лека телесна повреда на неговия съсед. В съобщението си за внесения обвинителен акт от прокуратурата твърди, че след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил младежи.

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров - за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

През септември Апелативният съд във Велико Търново смекчи мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, и пусна четиримата на свобода.