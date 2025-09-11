Два протеста настояха за оставки по случая с пребития полицейски шеф

Стотици граждани се събраха тази вечер пред Съдебната палата в Русе, за да настояват за обективно разследване на случая с русенския полицейски шеф старши комисар Николай Кожухаров. Сред протестиращите, освен младежи и приятели на задържаните, можеха да се видят и много възрастни хора, учители, жени и майки с деца, пише “Бряг”. Най-честите скандирания бяха „свобода“ и „оставка". Исканията на протестиращите бяха свързани с освобождаването на четиримата задържани младежи, както и за оставката на ст.комисар Кожухаров.

На протеста имаше засилено полицейско присъствие. Въпреки опасенията, събралото се множество запази сравнително спокойствие и не се стигна до ексцесии.

Паралелно в София гражданското движение БОЕЦ събра протест пред сградата на МВР с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов, обвинен, че лъже по случая. Версията на МВР е, че става дума за посегателство срещу държавността. Тази теза, изказана първо от Митов и повторена много пъти от ръководството на МВР, както и от приближените му синдикати.

След правителственото заседание вчера Митов обяви, че не вижда никакво основание да подава оставка. Според него няма противоречия във версията на МВР за случилото се, а записът е само един и е предаден на прокуратурата. "Агресия, опит за саморазправа, противообществена проява, при която директорът идва от другата страна и се опитва да се намеси, за да ги разтърве. Вербално първоначално сигнализира, че е полицай, трябва да се спре и бива нападнат в гръб. Това сме казало първоначално. Другите версии, които изникват от разни сайтове, сайтчета и мераклии да се катерят по гърба на българските институции и различни министри… Не може на всяка глупост да отговарям. Те с това се занимават, с това се хранят", коментира вчера Митов.

Напрежението около този инцидент, който би трябвало да мине за битов, нараства основно заради мълчанието на властите по фактите. Наложи се видеозаписите, показващи сблъсъка, да бъдат пуснати от организацията BG Elves, вместо от МВР, които не веднъж часове след инциденти и престъпления са показвали какво са заснели охранителните камери.

Утре Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа като втора и последна инстанция мерките за неотклонение на четиримата обвинени.

Любопитното в случая е и че Борислав Сарафов, който все още изпълнява функциите на главен прокурор, не мести разследването от Русе, въпреки съмненията в безпристрастността на местните власти. От прокуратурата отказват да отговорят на въпросите по темата.

Бой, лъжи и видео Свръхреакция на институциите, дезинформация, гръмки изявления, които после се оказват неподплатени. Така накратко може да се оцени реакцията на институциите и в частност на вътрешния министър Даниел Митов по случая с пребития директор на ОДМВР в Русе Николай Кожухаров.

Изслушване

Вчера парламентът опази премиера Росен Желязков от изслушване по казуса с Русе. ГЕРБ-СДС, ИТН и ДПС-НН гласуваха ''против", а 15 народни представители от БСП се въздържаха. "Възраждане" пък въобще не бяха в залата.

Днес Атанас Атанасов заяви, че ПП-ДБ ще поискат в парламентарната комисия по вътрешна сигурност да бъдат изслушани вътрешният министър и главният секретар на МВР, ''за да могат да бъдат изяснени всички детайли от оперативна гледна точка за така наречения инцидент в Русе".

Атанасов изтъкна, че искат да бъде изслушан и главният секретар на МВР, защото според закона той отговаря за цялостната оперативна дейност на министерството и всички областни директори на МВР са му пряко подчинени.