Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Два протеста настояха за оставки по случая с пребития полицейски шеф

ПП-ДБ продължават да искат в парламента да бъде изслушан главният секретар на МВР

11 Септ. 2025Обновена
Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев замерва сградата на МВР с тоалетна хартия.
БГНЕС
Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев замерва сградата на МВР с тоалетна хартия.

Стотици граждани се събраха тази вечер пред Съдебната палата в Русе, за да настояват за обективно разследване на случая с русенския полицейски шеф старши комисар Николай Кожухаров. Сред протестиращите, освен младежи и приятели на задържаните, можеха да се видят и много възрастни  хора, учители, жени и майки с деца, пише “Бряг”. Най-честите скандирания  бяха свобода“ и „оставка". Исканията на протестиращите бяха свързани с освобождаването на четиримата задържани младежи, както и за оставката на ст.комисар Кожухаров. 

На протеста имаше засилено полицейско присъствие. Въпреки опасенията, събралото се множество запази сравнително спокойствие и не се стигна до ексцесии.

Протест в защита на задържаните за инцидента с шефа на полицията в Русе
Протест в защита на задържаните за инцидента с шефа на полицията в Русе
YouTube

Паралелно в София гражданското движение БОЕЦ събра протест пред сградата на МВР с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов, обвинен, че лъже по случая. Версията на МВР е, че става дума за посегателство срещу държавността. Тази теза, изказана първо от Митов и повторена много пъти от ръководството на МВР, както и от приближените му синдикати.

След правителственото заседание вчера Митов обяви, че не вижда никакво основание да подава оставка. Според него няма противоречия във версията на МВР за случилото се, а записът е само един и е предаден на прокуратурата. "Агресия, опит за саморазправа, противообществена проява, при която директорът идва от другата страна и се опитва да се намеси, за да ги разтърве. Вербално първоначално сигнализира, че е полицай, трябва да се спре и бива нападнат в гръб. Това сме казало първоначално. Другите версии, които изникват от разни сайтове, сайтчета и мераклии да се катерят по гърба на българските институции и различни министри… Не може на всяка глупост да отговарям. Те с това се занимават, с това се хранят", коментира вчера Митов. 

Напрежението около този инцидент, който би трябвало да мине за битов, нараства основно заради мълчанието на властите по фактите. Наложи се видеозаписите, показващи сблъсъка, да бъдат пуснати от организацията BG Elves, вместо от МВР, които не веднъж часове след инциденти и престъпления са показвали какво са заснели охранителните камери.

Утре Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа като втора и последна инстанция мерките за неотклонение на четиримата обвинени.

Любопитното в случая е и че Борислав Сарафов, който все още изпълнява функциите на главен прокурор, не мести разследването от Русе, въпреки съмненията в безпристрастността на местните власти. От прокуратурата отказват да отговорят на въпросите по темата.

Бой, лъжи и видео
Свръхреакция на институциите, дезинформация, гръмки изявления, които после се оказват неподплатени. Така накратко може да се оцени реакцията на институциите и в частност на вътрешния министър Даниел Митов по случая с пребития директор на ОДМВР в Русе Николай Кожухаров.
СЕГА
09 Септ. 2025

Изслушване

Вчера парламентът опази премиера Росен Желязков от изслушване по казуса с Русе. ГЕРБ-СДС, ИТН и ДПС-НН гласуваха ''против", а 15 народни представители от БСП се въздържаха. "Възраждане" пък въобще не бяха в залата. 

Днес Атанас Атанасов заяви, че ПП-ДБ ще поискат в парламентарната комисия по вътрешна сигурност да бъдат изслушани вътрешният министър и главният секретар на МВР, ''за да могат да бъдат изяснени всички детайли от оперативна гледна точка за така наречения инцидент в Русе". 

Атанасов изтъкна, че искат да бъде изслушан и главният секретар на МВР, защото според закона той отговаря за цялостната оперативна дейност на министерството и всички областни директори на МВР са му пряко подчинени.

Протестиращите поискаха оставката на МВР-шефа.
БГНЕС Протестиращите поискаха оставката на МВР-шефа.
Полицаи пазят сградата на МВР.
Булфото Полицаи пазят сградата на МВР.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Кожухаров, МВР-Русе

Още новини по темата

Куп нарушения изскачат по делото за пребития полицейски шеф в Русе
10 Септ. 2025

Видео потвърди версията на задържаните в Русе
09 Септ. 2025

Родителите на обвинените в Русе искат преместване на делото заради пристрастност
08 Септ. 2025

Съдът остави в ареста и четиримата обвинени за нападението на шефа на МВР-Русе
06 Септ. 2025

Случаят с пребития полицейски шеф в Русе съвсем се заплете
05 Септ. 2025

Четирима младежи пребиха жестоко шефа на МВР-Русе заради забележка
04 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар