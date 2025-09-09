Бой, лъжи и видео

Свръхреакция на институциите, дезинформация, гръмки изявления, които после се оказват неподплатени. Така накратко може да се оцени реакцията на институциите и в частност на вътрешния министър Даниел Митов по случая с пребития директор на ОДМВР в Русе Николай Кожухаров. Това коментира в предаването на "Сега" "(О)позиция" Андрей Янкулов. Той е бивш прокурор, бил е и зам.-министър на вътрешните работи, както и на правосъдието, а сега е адвокат и част от екипа на Антикорупционния фонд.

Според него случаят в Русе се вписва в дългата история на прикриване, манипулация, полуистини, винаги, когато има замесени полицейски служители.

Янкулов смята, че досега МВР и прокуратурата не са показали записи от случката и не са излезли с хронология на това какво кога се е случило, защото "версията, която макар и не особено пълна и противоречива, която излагат официалните власти, сякаш не отговаря на действително случилото се". Юристът припомни как много често записи от охранителни камери, които фиксират някакво престъпление или друго произшествие, са били разпространявани часове по-късно, за да подкрепят официалната версия на институциите.

"Първоначалното пускане на младежите също навежда на заключението, че първо идеята е била да не се реагира под никаква форма на този случай, той да не става публично достояние. Защото ако идеята на замесените, в това число и директорът на областната дирекция, е била да се реагира веднага, то повече от логично е твърдените извършители да са били задържани още на място", казва той. И допуска, че "нещата са придобили друг облик, след като травмата, която директорът вероятно е получил в следствие на тези разиграли се събития, се е проявила вече часове по-късно". След като Кожухаров е трябвало да бъде приет в болница, вече случката е нямало как да бъде прикрита, смята Янкулов.

"Най-точната оценка за цялата работа беше дадена, впрочем, от Бойко Борисов, който каза "битов инцидент" или "битова случка", защото то това представлява", смята Янкулов. Той е категоричен, че в случая "няма някакво посегателство срещу институции". Директорът на която и да е областна дирекция не осъществява функции по охрана на обществения ред, той не патрулира улиците на града и ако види там нещо, което се случва, да трябва да реагира като полицейски патрул или нещо подобно. Той работи зад бюро, той не работи по улиците на града посред нощ, да пресича някакви противозаконни деяния. В този смисъл неговото участие не е под никаква форма в служебно качество.

Той смята, че плоскостта, на която трябва да се разглежда ситуацията, е не кой е служебно лице и кой не служебно лице, а кой какво прави фактически и кой какви действия извършва - кой провокира, кой извършва първоначално нападение, кой после тръгва да се отбранява, има ли някакво превишаване на тази защитна реакция и т.н.

"Цялостно ситуацията може да бъде разплетена единствено от институциите. Те разполагат с пълните възможности за това", посочи юристът. Според него обаче има големи проблеми в безпристрастността на институциите на местно ниво. Но и първоначалните изявления на вътрешния министър "до голяма степен биха компрометирали държавната реакция, където и да се развива цялото това нещо". "С поведението си по случая вътрешният министър се дискредитира", отговори Янкулов на въпроса дали Митов трябва да подаде оставка.

Ако институциите не могат да имат адекватна реакция при един битов инцидент, макар и с тежки последици, какво остава за много по-сериозните случаи, която са наистина замесени и много по-сериозни интереси, които са по-сложни от фактическа и правна страна, пита риторично той.

Янкулов коментира и поведението на приятеля на Кожухаров, който участва в спречкването, видно от разпространените записи и дали и той трябва да носи някаква отговорност. "От външна страна, от публично достъпната информация към момента като че изглежда, че първоначалното нападение, което се осъществява не е от обвиняемите, а именно от въпросното лице", посочи той. Според Янкулов от него може да се търси отговорност, ако е причинил някакво телесно увреждане. "Ако имаме такава хипотеза, тогава всички последващи действия на тези обвиняеми към момента, трябва да се разглеждат през призмата именно на едно такова състояние на неизбежна отбрана, което възниква от момента на започване на нападението от другото лице", посочи той. И допълни, че това прави правната оценка на случката съвсем различна.

Юристът изрази и опасения, че разследването може да е минирано и дори манипулирано. "За съжаление, вече на база на това, което виждам през последните години, не мога да изключа абсолютно никаква версия за евентуално злонамерено институционално поведение", посочи той.

Във видеото вижте още:

Има ли значение дали полицейският шеф се е легитимирал?

Правилно ли е определението на съда, който остави четиримата младежи в ареста?

Може ли да се говори за неизбежна отбрана или в случая?

За проблема как полицейските служители изпълняват правомощията си.