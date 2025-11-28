Протестът не е само за бюджета, а и срещу арогантната власт

Ако опозицията реши, че с освобождаването на кмета Благомир Коцев и оттеглянето на бюджета е постигнала достатъчно победи, ще направи капитална грешка. Протестът трябва да се разшири извън София. Такова мнение изрази политологът Теодор Славев в предаването "(О)позиция". Според него влошаващата се икономическа ситуация може да стане основанието, чрез което опозицията да мобилизира хората в страната.

"Властта тръгна много самонадеяно, грубо, силово и това среща общественото недоволство", разтълкува мотивите на протеста политологът. Той смята, че внезапното отстъпление на управляващите се дължи на "рефлекс на страх" в лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Славев напомни, че Делян Пеевски – другата основна фигура на властта, се противопоставя на всякакви отстъпки и посочи, че трябва да се следи дали това ще доведе до конфликт между водачите на управлението.

"Властта ще си направи погрешно заключение, ако сметне, че това беше протест единствено и само за бюджета. Той по-скоро беше повод за реакция срещу властта", предупреди анализаторът. Той прогнозира, че общественото недоволство срещу управляващите няма да стихне само с ревизия на бюджета и зимните месеци януари и февруари ще бъдат много тежки за правителството.

И още в разговора:

- Може ли да говорим за ляво и дясно в България

- Дали Gen Z изнесе протеста на гърба си

- Какви са възможностите пред президента Радев

- Предстои ли преформатиране на партийната система

- Оформя ли се ново политическо съзнание сред младите