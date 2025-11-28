Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Протестът не е само за бюджета, а и срещу арогантната власт

Днес, 14:12

Ако опозицията реши, че с освобождаването на кмета Благомир Коцев и оттеглянето на бюджета е постигнала достатъчно победи, ще направи капитална грешка. Протестът трябва да се разшири извън София. Такова мнение изрази политологът Теодор Славев в предаването "(О)позиция". Според него влошаващата се икономическа ситуация може да стане основанието, чрез което опозицията да мобилизира хората в страната.

"Властта тръгна много самонадеяно, грубо, силово и това среща общественото недоволство", разтълкува мотивите на протеста политологът. Той смята, че внезапното отстъпление на управляващите се дължи на "рефлекс на страх" в лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Славев напомни, че Делян Пеевски – другата основна фигура на властта, се противопоставя на всякакви отстъпки и посочи, че трябва да се следи дали това ще доведе до конфликт между водачите на управлението.

"Властта ще си направи погрешно заключение, ако сметне, че това беше протест единствено и само за бюджета. Той по-скоро беше повод за реакция срещу властта", предупреди анализаторът. Той прогнозира, че общественото недоволство срещу управляващите няма да стихне само с ревизия на бюджета и зимните месеци януари и февруари ще бъдат много тежки за правителството.

 

И още в разговора:

   - Може ли да говорим за ляво и дясно в България 

   - Дали Gen Z изнесе протеста на гърба си

   - Какви са възможностите пред президента Радев 

   - Предстои ли преформатиране на партийната система 

   - Оформя ли се ново политическо съзнание сред младите 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Теодор Славев, (О)позиция

Още новини по темата

Студентите да се готвят за скок на таксите

25 Ноем. 2025

Какво е паркирането в София? Едно нищо, но два пъти по-скъпо
18 Ноем. 2025

За едни 30 000 лв. са годишна заплата, за други са просто бонус
11 Ноем. 2025

Хората ще вземат правосъдието в собствените си ръце
09 Ноем. 2025

Проектобюджетът е абсолютна гавра с данъкоплатеца
04 Ноем. 2025

Урсула ли ни вдига данъците?
31 Окт. 2025

Съобразявайте се с мафията, внушава мълчанието за пребития прокурор
28 Окт. 2025

Пеевски не може да отстрани Борисов като Доган
23 Окт. 2025

На Пеевски Борисов вече му е излишен

16 Окт. 2025

Утре в ареста ще са журналистите, показващи аферите на властта

14 Окт. 2025

Покупката на жилище на зелено с банков кредит е сигурна гаранция
09 Окт. 2025

Законът допуска и граждански арест на Сарафов
07 Окт. 2025

Две професии ще пострадат най-много от изкуствения интелект
03 Окт. 2025

Асен Василев не предлага нов хоризонт за ПП
30 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д