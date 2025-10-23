Пеевски не може да отстрани Борисов като Доган

"Опозицията прокарва една теза за образа на Борисов като уморения стар лъв, който е стъпил под натиска на Делян Пеевски и се оставя да му бъде взето царството. Аз разбирам защо опозицията прокарва една такава теза, но не мисля, че тя отговаря на действителността. Като политическа сила ГЕРБ все още остава първа. Мина точно една година от последните парламентарни избори и общо взето сондажите показват едно и също - ГЕРБ е първа политическа сила с една четвърт от избирателите стабилно зад гърба ѝ. ДПС-Ново Начало се движи някъде според различните проучвания между второто и четвъртото място", каза журналистът Людмил Илиев в предаването "Опозиция".

Според него влиянието на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски е значимо, но това не може да компенсира тежестта, която ГЕРБ все още има като политическа сила. Според Илиев с такава организация зад гърба си Борисов може да издържи още бури. И допълни, че сме далече от сценария, според който Делян Пеевски е успял да изсмуче ГЕРБ по начина, по който твърди опозицията.

На въпроси дали партия ГЕРБ ще я застигне съдбата на ДПС на Ахмед Доган журналистът отговори, че става въпрос за различни ситуации. "Вътрешнопартийният преврат, при който Пеевски отстрани най-напред другия председател на партията Джевдет Чакъров, а след това и самия почетен председател Ахмед Доган, се случи благодарение на това, че той самият беше избран като председател на партията и това му даваше всички лостове, с които да отстрани останалите високи фигури от пътя си към едноличното лидерство. Това няма как да се случи в ГЕРБ", каза Илиев.

Според Людмил Илиев Делян Пеевски не се страхува от президента Румен Радев, а гледа на него като на конкурент. "Очевидно е от трайно агресивното поведение на господин Пеевски към президента, че той го вижда като свой съперник. По-важното е, че нагласите в обществото са такива, че все по-вече хора, не само в политическите среди, но и обикновенни избиратели, виждат вече президента като човека, който след година, година и нещо ще нахлуе на политическия терен, ще разчисти всички играчи оттам, ще поеме нещата в свои ръце и ще преобърне този модел на управление, който се е установил досега. Може и да не се получи, но във всеки случай, изглежда, че Пеевски вярва, че такава възможност съществува и още от сега действа, за да ерозира самата президентска институция", смята Илиев.

