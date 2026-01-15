НАТО може да се справи и без САЩ

Ако се стигне до там САЩ да използват сила срещу Гренландия, ясно е, че НАТО вече го няма. Такова мнение изрази бившият военен министър Тодор Тагарев в предаването "(О)позиция". "Дори да остане като табелка, дори да остане с инфраструктура или в някакъв друг формат, това НАТО, което ние познаваме от 1949 г, вече е в историята. Категорично това би бил резултата", каза той.

Тагарев обаче изрази съмнение, че ще се стигне до това. Той очаква, че администрацията на Тръмп ще трябва да се съобразява с ограниченията, които ще й наложат Конгреса и другите американски държавни институции.

Според бившия министър европейските държави могат заедно да се бранят успешно при заплаха от агресор, дори и без САЩ. "Ако допуснем, че по някакъв начин Съединените Щати няма да действат толкова активно, колкото ние очакваме – нещо, в което аз към момента нямам основание да се съмнявам, тогава Европа има достатъчен капацитет, за да се защити", посочи той.

Тагарев напомни, че има официални европейски документи, които казват, че Европа трябва да бъде готова самостоятелно да се отбранява при нужда, без значително участие на други страни.

