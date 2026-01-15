Медия без
НАТО може да се справи и без САЩ

15 Яну. 2026

Ако се стигне до там САЩ да използват сила срещу Гренландия, ясно е, че НАТО вече го няма. Такова мнение изрази бившият военен министър Тодор Тагарев в предаването "(О)позиция". "Дори да остане като табелка, дори да остане с инфраструктура или в някакъв друг формат, това НАТО, което ние познаваме от 1949 г, вече е в историята. Категорично това би бил резултата", каза той.

Тагарев обаче изрази съмнение, че ще се стигне до това. Той очаква, че администрацията на Тръмп ще трябва да се съобразява с ограниченията, които ще й наложат Конгреса и другите американски държавни институции.

Според бившия министър европейските държави могат заедно да се бранят успешно при заплаха от агресор, дори и без САЩ. "Ако допуснем, че по някакъв начин Съединените Щати няма да действат толкова активно, колкото ние очакваме – нещо, в което аз към момента нямам основание да се съмнявам, тогава Европа има достатъчен капацитет, за да се защити", посочи той.

Тагарев напомни, че има официални европейски документи, които казват, че Европа трябва да бъде готова самостоятелно да се отбранява при нужда, без значително участие на други страни. 

Във видеото ще видите още:

 

- До какво доведе "политиката на платноходки, тръби и туристи" на Бойко Борисов 

- Кой плаща за военните съоръжения на НАТО на българска територия

- Какво да очакваме, ако страна извън НАТО атакува членка на алианса 

- На кого можем да разчитаме в развития свят за европейската отбрана 

- Накъде се развива положението в Иран 

