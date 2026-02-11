Близките на жертвите от "Петрохан" могат да съдят прокуратурата

"Дори при една перфектна теза на държавата, при убедителни документи, когато господари на истината са патологични лъжци, като Борислав Сарафов, например, ние не просто имаме основания, ние сме длъжни да се съмняваме в това, което ни се говори." Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" адвокат Михаил Екимджиев по повод на случая "Петрохан".

Той допълни, че когато държавата, нейните представители, години наред са подривали доверието в институциите точно с лъжи, неадекватност, некомпетентност, всеки от нас има право да търси своята истина.

За изявата на продължаващия да се представя за и.ф. главен прокурор Сарафов и и.ф. председателя на ДАНС, които миналата сряда се явиха изненадващо, за да хвърлят внушенията, че става дума за педофилска мрежа, паравоенна организация, и насочиха журналистите да четат между редовете, Екимджиев коментира, че това не може да е изказване на представител на държавата.

Той обясни също, че прокуратурата не може да се оправдава, че не е работила по случая "Петрохан", след като е имало материали от ДАНС, но пък подателите на сигнала го оттеглили и не съдействали. Когато има данни за престъпление, тя трябва да действа служебно. "Когато има деца в риск, не само прокуратурата, но Агенция за закрила на детето, цялата държава трябва да е на крак в името на най-добрия, интерес на децата", каза юристит.

Според него от тази гледна точка, за това безхаберие и бездействие на прокуратурата, когато е сезирана конкретно със сигнали за застрашени деца, родителите на загиналото 15-годишно дете могат да предявят искове срещу прокуратурата за това, че не е провела активно разследване, за да установи какво се случва там.

Той смята също, че Комисията за защита на личните данни също трябва да сезира Сарафов, който каза пред медиите името на детето, за което са подавани сигнали до ДАНС.

"От 2009 г. досега със съвсем малки, пренебрежими за темата ни прекъсвания, България се управлява от ГЕРБ. През това време всички министерства, агенции, ведомства, публични институции бяха напълнени със случайни хора, с калинки и калиновци, верни на партията и нейния вожд и демонстриращи невежество по всички възможни начини. Няма как това да не предизвика усещане за свлачище в държавността и в институциите, за недоверие, за ненадежност. И от тук нататък конспиративните теории, недоверието, даже когато по изключение държавата се опита да направи нещо смислено, ние не вярваме", посочи Екимджиев.

"Понеже Сарафов заговори за секти, нека да припомним, че в България вероизповеданията са свободни, че будизмът се изповядва от около 500 милиона души в световен мащаб. И ако говорим за секти, нека Сарафов да се занимава със секти като "Осемте джуджета" и с клуба SS на покойния Мартин Божанов - Нотариуса, а да не се бърка в духовния живот на хората, защото всеки може да изповядва каквато религия иска", каза адвокатът.



