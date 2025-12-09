Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Протестът е срещу държавата, която краде и тормози

Нищо не може да попречи на влизането на България в еврозоната, категоричен е икономистът Георги Стоев

Днес, 18:18

Задава се трета радикална промяна в най-новата история на България, коментира икономистът Георги Стоев в предаването (О)позиция.

Големите митинги през 1990 г. доведоха до приемането на нова Конституция, втората вълна на протести доведе до въвеждането на валутния борд през 1997-а, сега ситуацията отново е "ревюлоционна", смята Стоев. Политолози, социолози, консултанти на партии и т.н. в момента внушават, че трябва да се намери някаква нова политическа структура, партия, харизматичен лидер, здрава ръка, а не е така, не са това решенията, убеден е той. 

"Смяната на властта не гарантира автоматично по-добро управление, представата за демокрацията като управление в ръцете на добри, компетентни хора, е утопична, просто не работи. Това, което работи, е ограничаването на държавата, на властта. Навремето валутният борд "върза ръцете" на управляващите да печатат пари, да трупат дългове и дефицити. Сега пак е време да се "вържат ръцете" на държавата, така че да не краде и да не се гаври с гражданите си. Ако можем да отговорим на тези въпроси със силата и енергията на сегашните протести, това ще е двоен успех. Протестите не са решение сами по себе си, но могат да отворят пробойна в бетонираната политическа система, да наложат решения. 

Дали смесването на хора с най-различни, дори полярни възгледи на протестите носи рискове или вреди? Според Георги Стоев този "микс" дори е полезен - това е възможност за всяка партия, която иска да е в следващия парламент,  да направи адекватна кампания, да "подпише" обществен договор, че няма да се гаври с правата и с парите на хората, че ще спазва ясни правила.

Вече сме на финалната права и нищо не може да спре присъединяването на България към еврозоната - лъжа е, че протести, падане на правителството или неприет бюджет могат да попречат, категоричен е икономистът. 

Още във видеото:

- Защо държавата е "на автопилот" 

- Кое е по-малкото зло -  да влезем в Новата година с нов, но лош бюджет, или да започнем със стария, но в евро, за да бъдат направени реформи в разходите 

- Кои са парадоксите и най-нелепите страхове, свързани с еврото?  

- Кои са двете основни "концепции" за демокрацията и къде е България?

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Стоев, (О)позиция

Още новини по темата

Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ
05 Дек. 2025

На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник
02 Дек. 2025

Протестът не е само за бюджета, а и срещу арогантната власт
28 Ноем. 2025

Студентите да се готвят за скок на таксите

25 Ноем. 2025

Какво е паркирането в София? Едно нищо, но два пъти по-скъпо
18 Ноем. 2025

За едни 30 000 лв. са годишна заплата, за други са просто бонус
11 Ноем. 2025

Хората ще вземат правосъдието в собствените си ръце
09 Ноем. 2025

Проектобюджетът е абсолютна гавра с данъкоплатеца
04 Ноем. 2025

Урсула ли ни вдига данъците?
31 Окт. 2025

Съобразявайте се с мафията, внушава мълчанието за пребития прокурор
28 Окт. 2025

Пеевски не може да отстрани Борисов като Доган
23 Окт. 2025

На Пеевски Борисов вече му е излишен

16 Окт. 2025

Утре в ареста ще са журналистите, показващи аферите на властта

14 Окт. 2025

Покупката на жилище на зелено с банков кредит е сигурна гаранция
09 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ