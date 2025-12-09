Протестът е срещу държавата, която краде и тормози

Задава се трета радикална промяна в най-новата история на България, коментира икономистът Георги Стоев в предаването (О)позиция.

Големите митинги през 1990 г. доведоха до приемането на нова Конституция, втората вълна на протести доведе до въвеждането на валутния борд през 1997-а, сега ситуацията отново е "ревюлоционна", смята Стоев. Политолози, социолози, консултанти на партии и т.н. в момента внушават, че трябва да се намери някаква нова политическа структура, партия, харизматичен лидер, здрава ръка, а не е така, не са това решенията, убеден е той.

"Смяната на властта не гарантира автоматично по-добро управление, представата за демокрацията като управление в ръцете на добри, компетентни хора, е утопична, просто не работи. Това, което работи, е ограничаването на държавата, на властта. Навремето валутният борд "върза ръцете" на управляващите да печатат пари, да трупат дългове и дефицити. Сега пак е време да се "вържат ръцете" на държавата, така че да не краде и да не се гаври с гражданите си. Ако можем да отговорим на тези въпроси със силата и енергията на сегашните протести, това ще е двоен успех. Протестите не са решение сами по себе си, но могат да отворят пробойна в бетонираната политическа система, да наложат решения.

Дали смесването на хора с най-различни, дори полярни възгледи на протестите носи рискове или вреди? Според Георги Стоев този "микс" дори е полезен - това е възможност за всяка партия, която иска да е в следващия парламент, да направи адекватна кампания, да "подпише" обществен договор, че няма да се гаври с правата и с парите на хората, че ще спазва ясни правила.

Вече сме на финалната права и нищо не може да спре присъединяването на България към еврозоната - лъжа е, че протести, падане на правителството или неприет бюджет могат да попречат, категоричен е икономистът.

