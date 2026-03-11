Пеевски трябва да бъде разпитан по сигнала на българската европрокурорка

Проверката по сигнала на българския европрокурор Теодора Георгиева за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратурата", която ГДБОП извършва, върви. Самата Теодора Георгиева е дала сведения по проверката. Ако е истинска проверката, би трябвало да бъдат извикани и Борислав Сарафов, градската прокурорка Емилия Русинова и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това каза служебният вътрешен министър Емил Дечев в предаването "(О)позиция" на "Сега".

При твърденията на Георгиева и случая с пожара, в който загина майка ѝ преди година и за който разследването още не е приключило, "не може да не приемем, че тя действително се чувства заплашена и че наистина има риск за нейния живот и здраве", посочи още министърът.

Възможно е, когато е ходила в "Осемте джуджета", Георгиева да не е била наясно с пълния мащаб на дейността на бившия следовател Петьо Петров, известен с прякор, подобен на хора, които по принцип имат хората от подземния свят. Но все пак е имало достатъчно данни що за човек е той, имайки предвид неговата роля по делото "Цонев - Сантиров - Попов". Тези факти би трябвало да са били известни на г-жа Георгиева.

"Аз не бих отишъл, ако ми предложат, при този човек на разговор", посочи министърът.

МВР трудно може да изиграе някаква роля в разплитането на "Осемте джуджета", защото огромният архив беше прибран в Софийската градска прокуратура. Ако там всичко не е подробно описано, това отваря възможност за манипулации, унищожаване и подмяна, каза министърът.

Според него прокуратурата и лично Сарафов, който обещаваше разплитане на "Осемте джуджета", са се провалили с този тест.

Нямаме шанс да се разплетат тези случаи, докато не се промени ръководството на пирамидата в прокуратурата (т.е. главният прокурор), както и ръководството на Софийската градска прокуратура.

Но дори да дойде най-почтеният и добър професионалист за ръководител на СГП, ако нещо е било трито, унищожавано, той трудно може да възстанови 100-процентовата истина.

Дечев коментира и делото "Петрохан". Той каза, че не може да даде обективна оценка как е водено разследването, защото не е запознат с материалите по него. "Идваме до абсурдната ситуация наблюдаващите прокурори прецениха да изпратят материалите в парламента, а "когато аз се опитах да получа някаква, що-годе бегла информация за това, знаете какъв вой до небесата се вдигна и бях обвинен, че съм оказал натиск на разследващите, което е категорично невярно".

Той се спря и на решението на Сарафов, който не беше имал медийни изяви от година, иззе инициативата да подаде информация на обществото. Той зададе една версия и така изключи други възможни версии. "Използваше език, който даде много благоприятна почва за развихряне на всякакви конспиративни теории, за насаждане на масова психоза", каза Дечев. Недопустимо е прокурор да казва на обществото да чете между редовете, допълни той.

На въпрос защо делото не е прехвърлено на националното следствие, Дечев отговори, че това прехвърляне по закон може да бъде направено само от главния прокурор. Затова едно от възможните обяснения е, че "като остане насаме със себе си в кабинета на четвъртия етаж на Съдебната палата, който той вече незаконно окупира, дълбоко в себе си осъзнава, че той всъщност няма повече право след 21 юли 2025 г. да изпълнява функцията главен прокурор. И ако прехвърли делото, всички действия, които ще извършат следователите, ще бъдат признати от съда в един бъдещ съдебен процес за незаконосъобразни, извършени от некомпетентен орган".

Във видеото вижте още:

Снети ли са вече сведения от Дечев по проверката срещу него, започнала по сигнал на ИТН за натиск по делото "Петрохан"?

Предстоят ли още промени сред ръководните кадри в МВР?

МВР не легитимира ли Сарафов, като участвате с него в работни групи, свързани с изборите, и би ли се срещнал министърът с изпълняващия функциите главен прокурор?

Коментар за отказа на Прокурорската колегия на ВСС да посочи нов и.ф. главен прокурор.

Има ли опасност от терористични нападения в България, свързани със събитията в Близкия изток?