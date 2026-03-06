Прокуратурата най-сетне освободи телата на Калушев и двамата младежи от кемпера

Булфото Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари, седмица след като бяха открити първите три тела край хижа "Петрохан".

Телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев са най-сетне освободени и роднините им могат да ги погребат, съобщи bTV. Това е станало след становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура във Враца.

От пресслужбата на Софийската апелативна прокуратура потвърдиха пред "Сега", че телата са освободени, но отказаха коментар дали е готова допълнителната експертиза, която стана повод за задържането им, и ако е - какви са резултатите от нея.

Допълнителната експертиза трябваше да установи времевия порядък на настъпване на смъртта.

Според bTV резултатите още не са готови. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.

Според разследващите, Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.

София Андреева, която е дарила близо милион лева на Калушев, за да превъзпитава сина ѝ Валери, който се оплаква, че е сексуално малтретиран и това става причина за разследване на групата около Калушев, междувременно обяви във Фейсбук, че вече пет пъти е разпитвана с часове от МВР по случая, а телефонът ѝ е бил конфискуван. "Да проверява. Нека проверява. Ако бяхме нормална държава, с нормални служби, нормална полиция и нормална прокуратура, всичко щеше да е наред. НО не сме нормална държава. Всичките ми пароли и лична информация, както и близки контакти с хората, снимки и съобщения утре ще изскочат в мрежата. Кой ще поеме отговорност?", пише тя.

КАДРОВИ

По време на изслушване в парламента служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев отрече да има уволнени ръководители в МВР, свързани със случая "Петрохан". Изслушването се проведе по желание на ИТН, които поискаха да узнаят защо са били отстранени водещи разследването лица от структурите на МВР, а именно – старши комисар Пламен Томов, директор на ОДМВР-Монтана, старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София област, главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП и главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция".

Министър Дечев изтъкна, че те не са били преки участници в разследването по случая "Петрохан", и даде да се разбере, че не са уволнени, не са отстранени, а са временно преназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи. "Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващите полицаи и оперативните работници продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина", каза Дечев от парламентарната трибуна.

По повод информацията, че от 18 февруари няма нови разкрития по случая "Петрохан-Околчица", Дечев каза, че няма как да организира пресконференции и да дава информация без разрешение на наблюдаващите прокурори.

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов заяви, че министър Дечев не познава никого в системата на МВР и допусна, че главният секретар на МВР му е бил подаден от служебния премиер. (Мирослав Рашков беше махнат по искане на правителството, а Георги Кандев беше назначен като зам. главен секретар, титуляр няма да бъде назначаван.) Стоянов поиска да разбере защо Дечев отстранява или премества ръководни служители в МВР. "Чух, че една от причините и политическо решение. Излезте и кажете кой политик, бивш или настоящ, коя парламентарна група или коя политическа партия ви спусна това решение", подкани Стоянов.

Емил Дечев отговори, че съгласно Закона за МВР министърът има право да смени, преназначи на друга длъжност ръководителите на областни дирекции на МВР. "Вие самият сте правили това като министър на вътрешните работи, като в един ден сте сменили 15 директори на областни дирекции на вътрешните работи", припомни Дечев. "Всеки министър има право да си подбере екип и това не противоречи на закона. Думите, че това е било политическо решение, не мисля, че съм ги изричал", добави той.