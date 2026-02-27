Медия без
Майката на Николай Златков се оплака, че не я допускат до тялото на сина й

Прокуратурата изведнъж назначи допълнителни експертизи на труповете от кемпера край Околчица, защото още не е ясно като е настъпила смъртта

27 Февр. 2026Обновена
Майката на Николай Златков Ралица Асенова
Скрийншот видео Нова тв
Майката на Николай Златков Ралица Асенова

Майката на открития мъртъв до връх Околчица Николай Златков, Ралица Асенова, все още не може да погребе сина си, не ѝ позволяват и да види тялото му, съобщава OFFnews.bg.

Асенова е отишла до Съдебна медицина във Враца, където се е опитала да подаде молба за незабавно уведомяване при освобождаване на тялото на 22-годишния Николай, открит мъртъв в кемпера заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев.

Първоначално в Съдебна медицина отказвали да приемат молбата, но след много увещавания я приели.

Съдебният лекар е потвърдил, че експертизата на сина ѝ е готова и вчера е изпратена към прокуратурата. Отказал е обаче да я предостави. Съдебният медик е звъннал на наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов по телефона, но той наредил да не дава разрешение Асенова да види тялото. 

Още преди две седмици Асенова е подала чрез адвокат молба за освобождаване на тялото на Николай, но все още няма отговор. 

След като не я допуснали да види тялото, майката е отишла в прокуратурата, за да се срещне с прокурор Радойнов. Оказало се, че той не е в прокуратурата.

Ралица Асенова е поискала да се срещне с ръководителя на Окръжна прокуратура-Враца Владимир Сираков, но той бил в отпуск. Заместникът му Владимир Дилков също не бил на работа. След много настоявания да получи отговори, тя била приета от дежурния прокурор Ивайло Хайтов.  Казал ѝ, че ако бъде допусната да види тялото, това може да замърси разследването. 

Асенова настояла той да поиска разрешение от Радойнов да я допуснат до моргата. Хайтов не пожелал да говори пред нея с наблюдаващия прокурор. След като майката излязла от стаята, той се чул с колегата си и после ѝ казал, че няма да получи разрешение. Потвърдил, че вчера е получена експертизата от Съдебна медицина, но още не я били прочели и можело да решат повторни действия, а ако междувременното майката види тялото, това може да компрометира разследването.

На настояванията на Ралица Асенова, че тя има право да види тялото на сина си и да бъде уведомена, когато то бъде освободено, прокурор Хайтов отговорил грубо и заплашил, че ще я изгони.

Жената така и не била допусната, макар с адвокатката ѝ да уверили прокурора, че никой няма да докосва тялото.

Само часове по-късно, прокуратурата обяви през Би Ти Ви, че са назначени допълнителни експертизи на труповете от кемпер край Околчица и че до техния край няма как да бъдат освободени телата. Очевидно въпросното послание беше отговор на оплакванията на майката. Твърденията на прокуратурата са, че трябвало допълнителнелна експертиза, за да се кажело кога е настъпила смъртта на тримата в кемпер, защото имало разлика в температурата на планината и в равнината.

Ралица Асенова даде две интервюта пред Нова тв. В едното обясни, че Ивайло Калушев е имал завещание и тя знае съдържанието му. Той оставял всичко на Николай Златков и на 15-годишния Алекс. Асенова го каза като аргумент защо ще оставя всичко на хора, които после ще убива. Тя беше категорична, че Калушев не е способен да извърши това, за което се говори, още повече с Николай и 15-годишното момче. „Ивайло е най-щедрият и най-добрият човек”, допълни тогава още тя. И посочи, че той я е научил на емпатия.

Тя поиска публично извинение за близките на жертвите и за жертвите от всички официални лица. Също така заяви, че настоява за независимо разследване по случая. Обърна се към Илияна Йотова, омбудсмана, Европейската комисия по правата на човека и всички неправителствени организации, ангажирани с човешките права, с молба за защита на всички близки на загиналите на "Петрохан" и Околчица.

 

