Кои ключови неизвестни в "Петрохангейт" остават

147 страници от делото по случая "Петрохан" бяха предоставени на депутатите в Народното събрание. Голяма част от тях вече изтекоха в публичното пространство. Сред тях са и разпитите на най-близките на 6-те жертви, чиито мъртви тела бяха открити до хижа "Петрохан" и в кемпер до връх Околчица.

Там са и показанията на Деян Илиев, който пръв е подал сигнала за първите три жертви - в хижата. В страниците е и разпитът на неговата съпруга - мексиканката Лолита. Има разпити на майки и бащи на жертвите. Тук е и разпитът на майката на Ивайло Калушев, която също подава сигнал на тел.112, след като няма връзка със сина си.

В документите има и данни от различни експертизи, включително и балистични, и дактилоскопични. Има разпити и на хора, които вече минаха през няколко телевизии и на практика повтарят казаното и в показанията си. В материалите има бележки, за които се предполага, че са писани от Ивайло Кушев, но на които ще се правят почеркови експертизи.

Всички тези страници рисуват някаква картина на случилото се, но в същото време или не отговарят на ключови въпроси, или водят до нови мистерии. Остава и впечатление за волно или неволно направена подборка от материали в полза на една основна версия.

Почти веднага се появи и доклад на инспектората на МВР, който трябваше да провери какво са правили полицията, гранична полиция, ГДБОП през всичките тези четири години по различните сигнали, които са постъпвали при тях или които са им изпращани за работа от прокуратурата.

И познайте какви са изводите - има нарушения и проблеми в полицията и антимафиотската служба, но или нормативните документи, или изтеклата давност не дават възможност за търсене на отговорност. Затова пък във въпросния доклад бързо бяха намесени столичният кмет Васил Терзиев и Антикорупционният фонд като защитници на НПО-то от Петрохан. За организацията бяха направени полицейските изводи, че тя не е подавала нито устни, нито писмени сигнали за нарушения в района на Петрохан.

Прокуратурата и МВР в сряда, 18 февруари, дадоха нова пресконференция, на която се опитаха да внушат, че всичко е ясно и, че в "Петрохан" става дума за три самоубийства, а на Околчица за убийство и две самоубийства. Излъчени бяха нови кадри от камери, за да се покаже, че на 1 февруари не е имало никой друг в района. На много конкретни въпроси отново нямаше отговор, защото се чакат резултатите от още експертизи.

Към момента

най-ключови изглеждат показанията на Деян Илиев, и то в няколко посоки

Той пръв открива труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев на 2 февруари.

Деян Илиев е един от близките на Ивайло Калушев, но не живее с останалите в хижата, а в близкото село Гинци заедно с жена си Лолита. Илиев казва, че ден преди да се качи до хижата пробвал да се свърже с Калушев и останалите трима мъже там, но телефоните им са изключени или са извън обхват.

На 2 февруари Деян говори с майката на Ивайло Калушев, която му казала, че "е получила съобщение от сина си с много притеснително съдържание". Деян Илиев се качва до хижа "Петрохан" около 9.30 ч и открива труповете на тримата мъже. Обажда се на патрул на гранична полиция и на тел. 112.

"Първо минах по пътя, който минава зад самата хижа и който се използваше за паркинг. От тази страна хижата гореше само от страната на покрива. Извиках по имена всички, но никой не ми отговори. Насочих се към предния вход. От тази страна хижата беше изгоряла. Имаше тлеещи въглени и много пушек. На около 5-10 м от входа, в близост до колибата на голямото куче, върху снега, видях да лежат три тела, които не мърдаха. Приближих се и видях, че това са Пламен, Дечо и Ивайло Иванов. Пламен и Ивайло лежаха по гръб, докато Дечо лежеше по очи и беше по средата. И тримата бяха мъртви с кръв до главите. До Пламен на земята видях да лежи един черен на цвят пистолет. Качих се по стълбите и видях, че коридорът на втория етаж е целият в пушек и нищо не се виждаше, затова реших да изляза. Във фоайето на първия етаж по земята

имаше разпръснати много гилзи,

може би десетки на брой, точно като на филм с голяма престрелка. Гилзите бяха с дължина до 4 см и дебели 7-8 мм и бяха пръснати навсякъде по земята. Според мен гилзите не бяха от патрони за пистолет, а по-дълги и със сигурност по-дебели", разказва той.

Именно историята с гилзите е един от ключовите моменти. Първо кметът на Гинци Георги Тодоров и след това Илиев разказаха за тях. 15 дни след трагедията МВР извади версията, че гилзите и куршумите не били от стрелба - гърмели са от високата температура от пожара.

Пак от показанията на Илиев става ясно, че когато е отишъл

на мястото, е видял само един черен пистолет до жертвите

До момента не е ясно къде са открити другите оръжия, за които МВР и прокуратурата твърдят, че са били там.

Всъщност Илиев е разпитван и втори път, на 7 февруари. Първият му разпит е бил в деня на откриването на труповете - 2 февруари, когато бил задържан за 24 часа.

Именно при вторите му показания излиза и следващата ключова мистерия -

хора с АТВ-та, които твърдят, че са видели два джипа в района

В този разпит Илиев казва, че на 1 февруари - ден преди да открие труповете в хижата, е ходил да налива вода: "Някъде около 13.00 ч. слизах от чешмата, разположена под хижата на черния път, където бях ходил да наливам вода. На заведението на самото шосе в с. Гинци видях около десетина човека - на и над средната възраст, които бяха спрели АТВ-тата си пред заведението. АТВ-тата бяха много нови и модерни, а екипировката на хората също беше много скъпа".

След като ги забелязал, той веднага праща съобщение на Ивайло Иванов. Последният му благодарил. Няколко часа по-късно Илиев получава съобщение от Ивайло Калушев. На 1 февруари, около "19.45-19.50 получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително – нещо като прощално писмо". По думите му "съобщението звучеше като: сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "върни се в Мексико".

При втория разпит

Деян Илиев категорично отказва да даде паролата за телефона си

и МВР го иззема. Той обяснява, че телефонът му има настройки, които изтриват автоматично съобщенията след известно време. Въпреки това той заявява, че не желае да даде достъп до данните си, защото нямали връзка със случая, а с работата му. МВР установява кои са хората с АТВ - били на организиран офроуд.

Един от групата казва пред разследващите, че е забелязал два джипа - "Фолксваген Туарег" и "Тойота FJ" без преден регистрационен номер и със затъмнени странични стъкла.

Първо е видян туарегът. "Стигайки точно на кръстовището, видях, че там току-що спира един черен джип марка "Фолксваген", модел "Туарег", на който не обърнах внимание за регистрационния му номер. Беше си изцапан джипът, като цяло, поради атмосферните условия. Понеже се занимавам с офроуд, му загледах гумите и видях, че не са за офроуд", разказва свидетелят. Той описва как е спрял до джипа и шофьорът е свалил стъклото на шофьорската врата. В него имало двама души, мъже на възраст между 40 и 48 г. Поздравили са се и той им казал, че пътят по-нататък е непроходим, като ги е предупредил, че може да затънат в снега. "Изглеждаха като туристи, които вероятно искаха да пробват зимните си гуми", предполага в разпита мъжът.

После идва срещата с автомобила без номер,

който е видян на връщане, около 16:45 ч. "Аз отново водех колоната и се движех първи и в този район се разминахме с насрещно движещ се джип, марка "Тойота", модел FJ, който веднага забелязах, че е без предна регистрационна табела, с мръснобял цвят на купето, освен че беше и силно изцапан. Леко отбих встрани, очаквайки джипът да спре и да си поговорим, но той не спря. Въобще. Някои от момчетата му махаха с ръце, за да спре и да го предупредим, че условията са тежки и не са за сам джип. Той отново не спря, а директно продължи нагоре", разказва водачът на групата с АТВ-та".

И досега не е ясно какви са тези джипове, разпитани ли са водачите им

Интересни са и показанията на мексиканката Лолита, жената на Деян Илиев. Още повече, че се оказва, че той я води с него, когато отива към хижата, но я оставя и влиза сам, а на нея казва да остане заключена в колата.

Тя казва, че в къщата са живеели шестима души. Не е контактувала с тях директно, а чрез съпруга си, защото не говори български. Жената обяснява, че често е виждала живеещите в хижата стресирани.

От показанията ѝ става ясно, че на 2 февруари сутринта, когато се качват със съпруга ѝ до хижата заради тревожното съобщение от майката на Калушев, първо виждат, че сградата е горяла и пуши.

Деян тръгва към сградата, но бързо се връща до колата, а после тръгва втори път,

за да открие приятелите си. „Когато се върна втория път, Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше... През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян“, разказва жената.

След като ги открива в двора и се обажда на тел. 112, Деян се връща към хижата с граничните полицаи, пише в показанията на Лолита. Нея я заключва в къщата им в Гинци.

Само дни по-късно няколко медии обявиха, че Деян Илиев и Лолита са напуснали България. Конкретизирано бе дори, че са тръгнали към Мексико през Испания. Прокуратурата потвърди, че те са извън страната - защото не са обвиняеми.

И до момента има

необяснимо, дори абсурдно поведение на прокуратурата и МВР

по случая - все още няма оповестени конкретни и пълни данни за резултатите от аутопсията - както за жертвите на Петрохан, така и на тези в кемпера на Околчица. Чак 16 дни след намирането на труповете бе извършен оглед на къщата на Калушев в село Българи в Странджа. Място, в което той и две от жертвите са били до 31 януари.

Тук е мястото да се отбележи, че в няколко съобщения прокуратурата се опита да обясни как по ръцете на пет от 6-те жертви има барутни частици. Изключение прави 15-годишният Александър. При другите наличието на тези частици означава, че те са стреляли. На няколко пъти бе обяснявано, че в Петрохан всеки от тримата е стрелял със своето оръжие - два пистолета и една пушка.

И тук идва поредният ключови момент - в публичното пространство изтече, че

при пушка "Хенри" и пистолет "Глок" не са открити дактилоскопски следи

Става дума за експертиза за следи от отпечатъци от ръката върху оръжието, а не от барут по ръцете. Това би трябвало да означава, че е стреляно с ръкавици или е почиствано оръжието след това. Дано прокуратурата и МВР обяснят този парадокс.

От показанията на майката на Дечо Василев се разбра, че той никога не е имал оръжие. Тя си е писала с него за последно на 1 февруари около 19 ч. "Някъде около 19.07 му писах, като го попитах: "Как си? Наваля ли много сняг?". Дечо веднага ми отговори: "Супер съм. Да, наваля". Отидох да кажа на мъжа ми, че Дечо е добре. След това в 19:39 писах отново на сина ми: "Във вторник ще си дойдеш ли?". "Той обаче не ми отговори нито същата вечер, нито на следващия ден, което не се беше случвало никога досега", разказва жената.

"Никога не е говорил директно за самоубийство, но често говореше за смъртта" -

разказва майката на Ивайло Калушев в показанията си.

"Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство. Случвало се е обаче често да говори за смъртта. Имаше особено отношение към нея. Не се страхуваше", казва тя.

"Попитах го дали се е върнал от Странджа. Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше смъртта му да настъпи по начин, че да не се преражда отново. Заради всички тези предишни разговори след съобщението на Ивайло се разтревожих. Опитах се да се свържа веднага с мобилния му телефон, който беше изключен", разказва тя.

Разказите на бащите също са приложени към разследването

Сред тях е бащата на покойния Николай Златков, открит в кемпера край връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър. Той разказва, че малко преди Нова година синът му споменал пред баща си, че рейнджърите в хижа "Петрохан" имат доказателства за възстановен канал за трафик на хора.

В свидетелските си показания бащата на Златков заявява, че в последните години е подновил отношенията със сина си. Преди това, по време на престоя в Мексико, Николай прекратил комуникацията с баща си.

По разказа на родителя, след заминаването на Николай и майка му Ралица за Мексико, бащата е получил информация за общността на Ивайло Калушев, която сериозно го притеснила. Заминал за Мексико, а когато пристигнал там, не получил точен адрес на мястото, където живее синът му.

"Николай ми потвърди, че е там по собствена воля и желание,

обещаха ми да се срещна с предводителя на сектата, според мен. На другия ден, на въпросната среща в някакво заведение в комплекса за първи път се срещнах с Ивайло Калушев. На срещата Николай го нямаше, а на Калушев според мен му беше видимо неприятно. Направи ми впечатление, че цялата информация в интернет, както и в неговия сайт се редактира сериозно“, коментира бащата на младия мъж.

В разговора си с Калушев бащата се интересува от учението и плащането на уроците на сина му. "На логичните от мен въпроси кой плаща и откъде са парите за този имот и кой му дава право да държи малолетни деца, безскрупулно и безчувствено ми бе отговорено, че не е моя работа", разказва още бащата на Николай.

Бащата на Валери Андреев – младежът, който на 14-годишна възраст е оставен от майка си при Ивайло Калушев в ботевградското село Краево, категорично подкрепя сина си, който пръв свидетелства, че е станал жертва на сексуално посегателство. Това става ясно от разпита на мъжа. Бащата, който също се казва Валери Андреев, казва: „Калушев е изключително интелигентен и безспорно манипулативен човек, който чрез практики, заимствани от будизма, хипнотични техники и други методи е внушавал на последователите си определени идеи и така е осигурявал финансиране за собствените си действия“...

На днешната пресконференция на полицията и прокуратурата бе съобщено, че ще има още срещи с журналистите.