Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивш вътрешен министър атакува три институции за случая "Петрохан"

Прокуратурата или си е свършила немарливо работата по сигналите, или е прикривала тези хора, заяви Иван Демерджиев

14 Февр. 2026
Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев изнесе притеснителни за него моменти в действията на МВР, прокуратура и ДАНС по случая "Петрохан".
Илияна Димитрова
Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев изнесе притеснителни за него моменти в действията на МВР, прокуратура и ДАНС по случая "Петрохан".

Прокуратурата, МВР и ДАНС бяха атакувани с неудобни въпроси от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев по случая с шестимата мъртви мъже в хижа "Петрохан" и край Околчица.

"За момента няма истина, а фрагментирано поднесени частици от нея. Ние в момента получаваме откъслечни факти или претенции за факти. Шокиращ е стремежът да се разкрие истината в телевизионните студиа. Тя не трябва да се разкрива там, а разследващите да си свършат работата и да представят истината. Трябва вътрешният министър Даниел Митов, главният секретар Мирослав Рашков и шефът на ДАНС да излязат и да говорят", заяви Демерджиев пред БНТ. Той директно заяви, че прекратеното производство по сигналите срещу тази НПО говори или за немарливо свършена работа от прокуратурата, или за чадър над тези хора. "Оттеглили си били показанията, не дали показания... Това не е основание да не разследваш един такъв поток от сигнали. Притеснителните неща са още от създаването на това сдружение, което си присвоява държавни функции. Прокуратурата трябва да каже също дали е проверила сметките на тези хора и свързаните с тях неправителствени организации", остро каза бившият министър.

След което насочи своите критики към предишното си ведомство: "МВР трябва да разкрие цялата истина, а не една версия, която убедително ден след ден се налага. Оставяме с впечатление, че се прикриват неща. Показват се фрагментирани записи, вместо да се пуснат целите записи. През тези дни, в които тримата са напуснали хижата и са се движили към Околчица, могло ли е да се предприемат действия, така че те да бъдат спасени? И къде са другите двама, които изчезнаха безследно? Този човек, който подава сигнала - какво е съдържанието на този сигнал? Защо той и съпругата му напуснаха толкова бързо мястото, което обитаваха? Службите и МВР дължат тези отговори, прокуратурата също, защото тя много удобно избяга от отговорите. Ако прокуратурата беше си изпълнила задълженията, щеше да знае какво се случва в Петрохан."

Иван Демерджиев допълни, че е задължително вътрешното министерство да направи проверка колко хора имат получени солиден брой разрешителни за оръжие и защо са издадени, за да се избегнат евентуални следващи случаи, подобни на "Петрохан".

Той разкри и интересен факт около съвместното обучение между полиция и тази НПО. Оказва се, че то не е единствено, а са извършвани съвместни действия още два пъти през 2025 г., нещо което не се казва в съобщението на МВР. Съвместността между двете страни е била дотолкова, че полицаите са ползвали учебни оръжия, собственост на хората от "Петрохан", заради недостиг на подобни в МВР. 

И друг въпрос възниква - дали оперативните групи на Гранична полиция, които следят този приграничен район са следили за хората в "Петрохан" и дали са подавали сигнали.

На прицела на Демерджиев попадна и ДАНС: "Защо докладът на ДАНС по тези сигнали е 9 страници и е внесен в прокуратурата единствено, за да се проверят евентуални прояви на педофилия там? Не виждам нищо друго в този доклад. Ако е имало други неща, то службите е трябвало да ги установят и предприемат действия, преди да се стигне до шест трупа. ДАНС трябваше да убедително да уведоми народните представители в закрито заседание дали са имали връзка с хората в "Петрохан", каква е била тя. Такова нещо не се случи по време на изслушването на шефа на ДАНС в парламента."

Демерджиев също така отклони въпрос дали ще стане вътрешен министър в служебния кабинет на Андрей Гюров или ще оглави листа в бъдещия политически проект на Румен Радев за предстоящите избори, но беше категоричен, че Радев ще бъде победителят на предстоящия вот.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан, Иван Демерджиев

Още новини по темата

През 2022 г. агенти на ДАНС под прикритие са се срещали с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

МВР призна, че е имало съвместни обучения с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

Прокуратурата изпрати разследването по "Петрохангейт" в НС
13 Февр. 2026

Кр. Вълчев: Училище "Космос" е прикривало отсъствия не само на убития Алекс
13 Февр. 2026

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти
12 Февр. 2026

Куп странни практики са открити в училището на убития Алекс

12 Февр. 2026

Първото дете, пратено при Калушев, разказва за групата
12 Февр. 2026

Майка обяви сина си за морален убиец на шестимата от Петрохан

12 Февр. 2026

Сандов и Терзиев признаха, че са ходили в хижа "Петрохан"
12 Февр. 2026

Прокуратурата за Петрохан: Само по ръцете на 15-годишното момче няма барут
12 Февр. 2026

Не са открити други НПО в охраната на горите след Петрохан
11 Февр. 2026

Шефът на ДАНС скри дали "рейнджърите" са били агенти
11 Февр. 2026

Училище "Космос" е премълчало дълги отсъствия на убития Алекс
11 Февр. 2026

Екоминистърът: Един от мъртвите от "Петрохан" е влизал въоръжен в МОСВ
11 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?