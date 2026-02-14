Бивш вътрешен министър атакува три институции за случая "Петрохан"

Прокуратурата, МВР и ДАНС бяха атакувани с неудобни въпроси от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев по случая с шестимата мъртви мъже в хижа "Петрохан" и край Околчица.

"За момента няма истина, а фрагментирано поднесени частици от нея. Ние в момента получаваме откъслечни факти или претенции за факти. Шокиращ е стремежът да се разкрие истината в телевизионните студиа. Тя не трябва да се разкрива там, а разследващите да си свършат работата и да представят истината. Трябва вътрешният министър Даниел Митов, главният секретар Мирослав Рашков и шефът на ДАНС да излязат и да говорят", заяви Демерджиев пред БНТ. Той директно заяви, че прекратеното производство по сигналите срещу тази НПО говори или за немарливо свършена работа от прокуратурата, или за чадър над тези хора. "Оттеглили си били показанията, не дали показания... Това не е основание да не разследваш един такъв поток от сигнали. Притеснителните неща са още от създаването на това сдружение, което си присвоява държавни функции. Прокуратурата трябва да каже също дали е проверила сметките на тези хора и свързаните с тях неправителствени организации", остро каза бившият министър.

След което насочи своите критики към предишното си ведомство: "МВР трябва да разкрие цялата истина, а не една версия, която убедително ден след ден се налага. Оставяме с впечатление, че се прикриват неща. Показват се фрагментирани записи, вместо да се пуснат целите записи. През тези дни, в които тримата са напуснали хижата и са се движили към Околчица, могло ли е да се предприемат действия, така че те да бъдат спасени? И къде са другите двама, които изчезнаха безследно? Този човек, който подава сигнала - какво е съдържанието на този сигнал? Защо той и съпругата му напуснаха толкова бързо мястото, което обитаваха? Службите и МВР дължат тези отговори, прокуратурата също, защото тя много удобно избяга от отговорите. Ако прокуратурата беше си изпълнила задълженията, щеше да знае какво се случва в Петрохан."

Иван Демерджиев допълни, че е задължително вътрешното министерство да направи проверка колко хора имат получени солиден брой разрешителни за оръжие и защо са издадени, за да се избегнат евентуални следващи случаи, подобни на "Петрохан".

Той разкри и интересен факт около съвместното обучение между полиция и тази НПО. Оказва се, че то не е единствено, а са извършвани съвместни действия още два пъти през 2025 г., нещо което не се казва в съобщението на МВР. Съвместността между двете страни е била дотолкова, че полицаите са ползвали учебни оръжия, собственост на хората от "Петрохан", заради недостиг на подобни в МВР.

И друг въпрос възниква - дали оперативните групи на Гранична полиция, които следят този приграничен район са следили за хората в "Петрохан" и дали са подавали сигнали.

На прицела на Демерджиев попадна и ДАНС: "Защо докладът на ДАНС по тези сигнали е 9 страници и е внесен в прокуратурата единствено, за да се проверят евентуални прояви на педофилия там? Не виждам нищо друго в този доклад. Ако е имало други неща, то службите е трябвало да ги установят и предприемат действия, преди да се стигне до шест трупа. ДАНС трябваше да убедително да уведоми народните представители в закрито заседание дали са имали връзка с хората в "Петрохан", каква е била тя. Такова нещо не се случи по време на изслушването на шефа на ДАНС в парламента."

Демерджиев също така отклони въпрос дали ще стане вътрешен министър в служебния кабинет на Андрей Гюров или ще оглави листа в бъдещия политически проект на Румен Радев за предстоящите избори, но беше категоричен, че Радев ще бъде победителят на предстоящия вот.