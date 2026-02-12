Прокуратурата за Петрохан: Само по ръцете на 15-годишното момче няма барут

Само по ръцете на 15-годишният Алекс, чието мъртво тяло бе открито в кемпера на Ивайло Калушев в близост до връх Околчица, няма барутни частици. Такива има при останалите пет жертви.

Това обяви прокуратурата в поредна порция официална информация по трагичния случай с 6-те трупа, открити до хижа в Петрохан и в кемпер до Околчица.

В съобщението на държавното обвинение е направен опит да бъде обяснено как е настъпила смъртта на жертвите в трагедията, като информацията е селективно подбрана.

Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа Петрохан. От тях се виждало, че "смъртта на Пламен С. се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор." При него е "установено опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво".

Смъртта на Дечо В. е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние, твърди още прокуратурата. Установени били изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, добавят от държавното обвинение.

Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа Петрохан, който е с частично изгоряла дреха - панталон.

Прокуратурата посочва, че са изготвени вече и част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С. са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.

Ръцете на Ивайло И. са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.

Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет „Glock”.

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики“.

Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под вр. Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло К. има множество барутни частици. По ръцете на Николай З. също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива.

Провеждат се разпити на свидетели с оглед изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

"От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол", твърди още прокуратурата.

Прокуратурата обещава, че ще "продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването при спазване принципите на законност и обективност".

В информацията, подадена от държавното обвинение, обаче пак няма отговори на ключови въпроси.

- Защо в Петрохан има 4 гилзи, като две от тях са от един и същ пистолет? Останалите две от какво са?

- Защо по ръцете на две от жертвите има барутни следи, съвпадащи и с трите оръжия около тях? Те едновременно с трите ли са стреляли?

- Как е попаднало обилното количество кръв по ръцете на Ивайло Иванов? Тя негова ли е?

- Защо по ръцете на Николай Златков има барутни частици, след като се твърдеше, че в кемпера край Околчица има две убийства и едно самоубийство?

- Защо се бавят резултатите от аутопсията на Ивайло Иванов? Все пак от намирането на телата минаха 10 дни.