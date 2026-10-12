(О)ПОЗИЦИЯ

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Мишкуването на управляващите е жалка картинка

Мишкуването на управляващите е жалка картинка
07 Окт. 2026
В "алчните" банки има над 58 млрд. евро спестявания

В "алчните" банки има над 58 млрд. евро спестявания
29 Септ. 2026
Фрийк шоуто за "Петрохан" трябваше да спаси нарко излагацията на Йотова

Фрийк шоуто за "Петрохан" трябваше да спаси нарко излагацията на Йотова
25 Септ. 2026
Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти

Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти
17 Септ. 2026
Радев иска да цепи ЕС отвътре

Радев иска да цепи ЕС отвътре
10 Септ. 2026
Резултатите от PISA са заплаха за националната сигурност

Резултатите от PISA са заплаха за националната сигурност
09 Септ. 2026
Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС

Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС
27 Авг. 2026
Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас

Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас
11 Авг. 2026
Няма обратен път за Инфантино във ФИФА

Няма обратен път за Инфантино във ФИФА
07 Авг. 2026
Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!

Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!

05 Авг. 2026
Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев

Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев
29 Юли 2026
Разгащването във фонд "Култура" се дължи на лошите правила

Разгащването във фонд "Култура" се дължи на лошите правила
24 Юли 2026
Защо правителството изпълнява незаконни пътни договори?!

Защо правителството изпълнява незаконни пътни договори?!

22 Юли 2026
България повтаря с "Уестингхаус" грешките с АЕЦ "Белене"

България повтаря с "Уестингхаус" грешките с АЕЦ "Белене"

13 Юли 2026
Бащите на сделката с "Боташ" трябва да понесат наказателна отговорност

Бащите на сделката с "Боташ" трябва да понесат наказателна отговорност

07 Юли 2026
Задкулисието си е намерило представителство при Радев

Задкулисието си е намерило представителство при Радев

01 Юли 2026
Проектобюджетът е математически абсурд и тотална манипулация

Проектобюджетът е математически абсурд и тотална манипулация
29 Юни 2026
Радев приюти клиентела и тръгва по пътя на ГЕРБ и ДПС

Радев приюти клиентела и тръгва по пътя на ГЕРБ и ДПС

23 Юни 2026
Руският патриарх Гундяев унижи Радев, а той сега го защитава

Руският патриарх Гундяев унижи Радев, а той сега го защитава
18 Юни 2026
Депутатите си добавят още 2/3 към уж замразените заплати

Депутатите си добавят още 2/3 към уж замразените заплати
16 Юни 2026
Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите

Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите
09 Юни 2026
Гневните прокурори не искат шушу-мушу избори за ВСС

Гневните прокурори не искат шушу-мушу избори за ВСС

07 Юни 2026
Балонът "Радев" започва да изпуска въздух

Балонът "Радев" започва да изпуска въздух
03 Юни 2026
Кметът на Варна безспорно е отговорен за "Баба Алино"

Кметът на Варна безспорно е отговорен за "Баба Алино"

01 Юни 2026
Радев няма да изчисти съдебната власт от бандитите

Радев няма да изчисти съдебната власт от бандитите
28 Май 2026
Как ще ги стигнем германците

Как ще ги стигнем германците
26 Май 2026
Държавната администрация спокойно може да се намали с 1/3

Държавната администрация спокойно може да се намали с 1/3
19 Май 2026
Радев се разплаща за даренията с постове

Радев се разплаща за даренията с постове
13 Май 2026
Радев трябва много да реже - от айфони до цели министерства

Радев трябва много да реже - от айфони до цели министерства
05 Май 2026
Радев е правил онлайн кампания чрез руски хаштагове

Радев е правил онлайн кампания чрез руски хаштагове

29 Апр. 2026
Сарафов ще бъде и бързо уволнен от системата

Сарафов ще бъде и бързо уволнен от системата
23 Апр. 2026
Радев може да сложи основата на нова "завладяна държава"

Радев може да сложи основата на нова "завладяна държава"
20 Апр. 2026
Борисов и Радев ще забравят приятеля си Орбан

Борисов и Радев ще забравят приятеля си Орбан
14 Апр. 2026
Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие

Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие
09 Апр. 2026
Зад "страшния" шистов газ кипи война на енергийни лобита

Зад "страшния" шистов газ кипи война на енергийни лобита
30 Март 2026
България трябва да се поучи от грешките на Унгария и Сърбия

България трябва да се поучи от грешките на Унгария и Сърбия

27 Март 2026
"Златни" екотакси вдигат цените на печки, коли и компютри

"Златни" екотакси вдигат цените на печки, коли и компютри
25 Март 2026
Всяка дума на Радев му коства по 2% от рейтинга

Всяка дума на Радев му коства по 2% от рейтинга
19 Март 2026
Връщането към руския петрол не е опция

Връщането към руския петрол не е опция
16 Март 2026
Пеевски трябва да бъде разпитан по сигнала на българската европрокурорка

Пеевски трябва да бъде разпитан по сигнала на българската европрокурорка
11 Март 2026
Прокурор-бунтар: В прокуратурата най-големи са очите на страха

Прокурор-бунтар: В прокуратурата най-големи са очите на страха
08 Март 2026
Ще нарече ли Радев Путин терорист

Ще нарече ли Радев Путин терорист
25 Февр. 2026
В БОК се ритат политически атове, а Лечева и Костадинова са инструменти

В БОК се ритат политически атове, а Лечева и Костадинова са инструменти
24 Февр. 2026
Сарафов е предупредил: Да говоря срещу него е самоубийство

Сарафов е предупредил: Да говоря срещу него е самоубийство
22 Февр. 2026
Събираме капачки, можем и чорапи да плетем, но държавата да не пречи

Събираме капачки, можем и чорапи да плетем, но държавата да не пречи
20 Февр. 2026
Близките на жертвите от "Петрохан" могат да съдят прокуратурата

Близките на жертвите от "Петрохан" могат да съдят прокуратурата
11 Февр. 2026
Старата ченгеджийска система постоянно слага на сцената кукли на конци

Старата ченгеджийска система постоянно слага на сцената кукли на конци
06 Февр. 2026
Радев не казва нищо, за да се хареса на всички

Радев не казва нищо, за да се хареса на всички
03 Февр. 2026
Борисов, Пеевски и Радев са в един и същи кюп

Борисов, Пеевски и Радев са в един и същи кюп
20 Яну. 2026
НАТО може да се справи и без САЩ

НАТО може да се справи и без САЩ
15 Яну. 2026
Банки нарочно създадоха пречки при обмяната на левовете

Банки нарочно създадоха пречки при обмяната на левовете
13 Яну. 2026
Кабинетът отвори вратата за непрозрачни сделки с държавни имоти

Кабинетът отвори вратата за непрозрачни сделки с държавни имоти

09 Яну. 2026
Протестиращите не бива да пускат Сарафов в кабинета на главния прокурор

Протестиращите не бива да пускат Сарафов в кабинета на главния прокурор
18 Дек. 2025
Идва трета радикална промяна за България

Идва трета радикална промяна за България
09 Дек. 2025
Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ

Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ
05 Дек. 2025
На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник

На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник
02 Дек. 2025

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