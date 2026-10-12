(О)ПОЗИЦИЯ

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Мишкуването на управляващите е жалка картинка
07 Окт. 2026
В "алчните" банки има над 58 млрд. евро спестявания
29 Септ. 2026
Фрийк шоуто за "Петрохан" трябваше да спаси нарко излагацията на Йотова
25 Септ. 2026
Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти
17 Септ. 2026
Радев иска да цепи ЕС отвътре
10 Септ. 2026
Резултатите от PISA са заплаха за националната сигурност
09 Септ. 2026
Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС
27 Авг. 2026
Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас
11 Авг. 2026
Няма обратен път за Инфантино във ФИФА
07 Авг. 2026
Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!
05 Авг. 2026
Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев
29 Юли 2026
Разгащването във фонд "Култура" се дължи на лошите правила
24 Юли 2026
Защо правителството изпълнява незаконни пътни договори?!
22 Юли 2026
България повтаря с "Уестингхаус" грешките с АЕЦ "Белене"
13 Юли 2026
Бащите на сделката с "Боташ" трябва да понесат наказателна отговорност
07 Юли 2026
Задкулисието си е намерило представителство при Радев
01 Юли 2026
Проектобюджетът е математически абсурд и тотална манипулация
29 Юни 2026
Радев приюти клиентела и тръгва по пътя на ГЕРБ и ДПС
23 Юни 2026
Руският патриарх Гундяев унижи Радев, а той сега го защитава
18 Юни 2026
Депутатите си добавят още 2/3 към уж замразените заплати
16 Юни 2026
Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите
09 Юни 2026
Гневните прокурори не искат шушу-мушу избори за ВСС
07 Юни 2026
Балонът "Радев" започва да изпуска въздух
03 Юни 2026
Кметът на Варна безспорно е отговорен за "Баба Алино"
01 Юни 2026
Радев няма да изчисти съдебната власт от бандитите
28 Май 2026
Как ще ги стигнем германците
26 Май 2026
Държавната администрация спокойно може да се намали с 1/3
19 Май 2026
Радев се разплаща за даренията с постове
13 Май 2026
Радев трябва много да реже - от айфони до цели министерства
05 Май 2026
Радев е правил онлайн кампания чрез руски хаштагове
29 Апр. 2026
Сарафов ще бъде и бързо уволнен от системата
23 Апр. 2026
Радев може да сложи основата на нова "завладяна държава"
20 Апр. 2026
Борисов и Радев ще забравят приятеля си Орбан
14 Апр. 2026
Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие
09 Апр. 2026
Зад "страшния" шистов газ кипи война на енергийни лобита
30 Март 2026
България трябва да се поучи от грешките на Унгария и Сърбия
27 Март 2026
"Златни" екотакси вдигат цените на печки, коли и компютри
25 Март 2026
Всяка дума на Радев му коства по 2% от рейтинга
19 Март 2026
Връщането към руския петрол не е опция
16 Март 2026
Пеевски трябва да бъде разпитан по сигнала на българската европрокурорка
11 Март 2026
Прокурор-бунтар: В прокуратурата най-големи са очите на страха
08 Март 2026
Ще нарече ли Радев Путин терорист
25 Февр. 2026
В БОК се ритат политически атове, а Лечева и Костадинова са инструменти
24 Февр. 2026
Сарафов е предупредил: Да говоря срещу него е самоубийство
22 Февр. 2026
Събираме капачки, можем и чорапи да плетем, но държавата да не пречи
20 Февр. 2026
Близките на жертвите от "Петрохан" могат да съдят прокуратурата
11 Февр. 2026
Старата ченгеджийска система постоянно слага на сцената кукли на конци
06 Февр. 2026
Радев не казва нищо, за да се хареса на всички
03 Февр. 2026
Борисов, Пеевски и Радев са в един и същи кюп
20 Яну. 2026
НАТО може да се справи и без САЩ
15 Яну. 2026
Банки нарочно създадоха пречки при обмяната на левовете
13 Яну. 2026
Кабинетът отвори вратата за непрозрачни сделки с държавни имоти
09 Яну. 2026
Протестиращите не бива да пускат Сарафов в кабинета на главния прокурор
18 Дек. 2025
Идва трета радикална промяна за България
09 Дек. 2025
Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ
05 Дек. 2025
На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник
02 Дек. 2025
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Мишкуването на управляващите е жалка картинка
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Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата
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Как да (не) станем продавач с висше
12 Окт. 2026
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Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
12 Окт. 2026
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Дъжд и студ нахлуват в България
12 Окт. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
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Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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