Как ще ги стигнем германците

Миналата година управляващите измислиха термина "необосновано високи цени". Днешната власт обещава да се бори с "несправедливите" цени. "Справедливост е морална категория, не икономическа. Това не е ефективен подход", коментира Александър Нуцов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация (BESCO) БЕСКО.

Германия се сблъсква с подобни проблеми като България - цените растат, фермерите са недоволни от ниските изкупни цени, храните и горивата поскъпват, правителството се опитва да взима мерки. От "Прогресивна България" твърдят, че пренасят в българското законодателство немския опит и тамошните мерки, но там "справедливи цени" няма, а фокусът е върху картелите и злоупотребата с пазарна мощ, и то най-вече в петролната индустрия, при енергоносителите, обясни Нуцов.

Според него има риск мерките на ПБ срещу поскъпването на храните (и не само) да дадат обратен ефект: "Т. нар. справедлива цена ще се изчислява по някакви формули от изпълнителната власт. Тя ще служи като референтна стойност. По нея потребители и търговци ще се ориентират кое е скъпо, кое не е. И ако аз предлагам своят продукт или услуга на цена, която е по-ниска от "справедливата", тогава аз бих имал моралното право да кача цената. Очаквам точно това да се случи, ако законовите промени минат - много търговци, които продават евтино, че ще покачат цените до тази референтна стойност и ще излезе, че това ще и законно, и справедливо", обясни предприемачът.

"В Германия в последните години направиха много промени в антикартелното законодателство - но с ясен фокус върху горивата - засилени прооверки на рафинерии, складови наличности и т.н. У нас сега се предлагат разширени правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, с широк обхват и ново понятие - съвместно господстващо положение, което означава, че могат да бъдат атакувани с проверки и разследвания примерно три, пет или десет компании, не защото са картел и нарушават конкуренцията, а само защото имат силно присъствие на пазара и сходни цени. Става дума за всяка индустрия - храни, дрехи, IT и т.н. Това означава, че уж преследвайки лоши практики КЗК, може да атакува и почтени компании, които работят по правилата", коментира събеседникът.

