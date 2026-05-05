Радев трябва много да реже - от айфони до цели министерства

Новото правителство ще има много работа и широк фронт за реформи. Има цели министерства за закриване - като това на растежа и иновациите, което спокойно може да е дирекция в Министерството на икономиката, друг въпрос е какво ще направят Румен Радев и "Прогресивна България. Това коментира икономистът Щерьо Ножаров в предаването (О)позиция на "Сега".

Само за годишната издръжка на ведомствата отиват 900 млн. евро. Тук има много разходи за рязане - няма нужда през 2-3 години да се сменят компютри, мебели по кабинетите, телефони и т.н. "Луди пари" отиват за куриерски услуги, за пиар и реклама, за външни юридически услуги - при положение, че всички си имат правни отдели. Не може всеки шеф на дирекция да си сменя служебния смартфон с най-новия модел, коментира доц. Ножаров.

"Отворете регистъра на обществените поръчки и ще видите колко министерства са обявили търгове за куриери. А в същото време държавата издържа голямо губещо предприятие - "Български пощи". Забележете, от бюджета се плаща на куриер, който трябва да отнесе папка или писмо от екоминистерството до МРРБ например. И това се случва в ерата на електронното управление", възмутен е икономистът.

Според него Министерството на е-управлението е сред най-безполезните: "Няма да дам дежурния пример Естония, а далеч по-близкото ни Косово - държава на 15 години, която има пълно дигитално правителство. Там всичко ти е в телефона - всякакви услуги и информация. На фона на Косово ние сме в каменната ера.

Проблемът е, че когато станем дигитални, половината администрация ще отпадне, и синдикатите ще излязат на протести. Но тези реформи не могат да се отлагат, защото разходите за публичния сектор стават все по-тежко бреме - у нас са 10.9-11% от БВП - при средно 9,3%, за ЕС и 8,5% в Германия“, обясни доц. Ножаров.

Министерствата са пълни с юристи - имат правни дирекция, звена за обществени поръчки, за управление на собствеността и т.н., но възлагат воденето на дела и писането на наредби на адвокатски кантори.

Какво може да се направи? На запад министерства и агенции, които имат сходна дейност, имат обща дирекция "Човешки ресурси", общо ИТ звено, общ пиар, обслужва ги една правна дирекция. Така е в Швеция, Нидерландия, Дания, Естония, Великобритания, казва икономистът.

Още във видеото

- Какво стана с "чантаджиите" във военното министерство;

- Как (не) се реформира МВР в ерата на дронове, камери и умни системи за следене и охрана;

- Колко са министерствата в Швеция и защо в Италия регионалното развитие и екологията са в едно министерство;

- Защо българският фондов пазар е "африканско-беларуски" тип?