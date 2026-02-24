Медия без
В БОК се ритат политически атове, а Лечева и Костадинова са инструменти

Допускането на руски спортисти със знаме и химн на параолимпийските игри е победа за Путин

Днес, 13:30

Случващото се вече почти една година в БОК хвърля сянка върху българския спорт и върху олимпизма като цяло. Самият процес по оспорване на решенията на общото събрание от 19 март 2025 г., определило Весела Лечева да смени Стефка Костадинова на председателския пост, е политически дирижиран.

Това мнение изрази популярният спортен журналист и активна социална фигура Камен Алипиев-Кедъра в предаването "(О)позиция" на "Сега".

"Стигна се до това може би най-голямата българска спортистка в историята - световна и олимпийска шампионка, доскоро световна рекордьорка, икона на българския спорт, да бъде вкарана в тази ситуация. Не знам каква е целта на тези съдебни дела. Толкова ли е сладка тази власт, пари ли се разпределят там? Надявам се, че ще има някакви политически промени в България, които ще доведат до решаването на този конфликт. Защото аз не виждам иначе как той ще бъде разрешен скоро. Законодателството няма да го позволи. Този трик с многото съдебни дела беше изключително добре отработен и в БНТ в продължение на четири години. В БОК е същото. Ритат се политическите атове, а Лечева и Костадинова са техните инструменти. Прави чест на Весела Лечева, че успя да направи така, че българските спортисти не само да участват на тези зимни олимпийски игри, но и да нямат проблеми."

Относно успехите на българските олимпийци на XXV зимни игри в Милано Кортина 2026 Кедъра коментира, че те са плод по-скоро на личната воля и талант на спортистите, отколкото на добре функционираща държавна политика в спорта:

"В България има тотална липса на условия за работа на спортисти в зимните спортове. За сметка на това имаме 20 олимпийци и двама медалисти. От тази гледна точка трябва да смятаме тези олимпийски игри за много успешни. Но не бива да се тупаме в гърдите, защото знаем много добре как в българския спорт има много чиновници, които вегетират на гърба му и които през цялото време гледат да усвоят държавни пари. След сегашните успехи пак всички ще казват, че имаме страхотен спорт и отново ще се завърти същата въртележка. Никой няма да вземе каквито и да би било мерки за развитие. Ние можем да се гордеем с тези успехи, но не ние сме ги постигнали."

Алипиев засегна и политическия оттенък върху олимпийските игри в световен мащаб. Той коментира дисквалифиакцията на украинския състезател по скелетон Владислав Гераскевич заради състезателния му шлем, изобразяващ лицата на загинали негови сънародници във войната с Русия:

"Естествено, че търсеше внимание с този шлем. Може би ясно е осъзнавал последствията още когато е направил този шлем. Но това внимание е суперважно. Това е търсенето на емпатия, на съпричастие, вик за помощ. И дори това, че можем сега да говорим за лицемерието на МОК, не е толкова важно, защото той излезе победител в тази битка. Да, той загуби възможността си да участва, но в крайна сметка соломоновското решение на Кърсти Ковънтри да не му отнеме акредитацията беше една малка победа. И целият свят разбра, че има загинали на фронта украински спортисти."

Решението на международния параолимпийски комитет (IPC) да допусне руски и беларуски състезатели с националните им знамена и химни на игрите за спортисти с увреждания в Милано Кортина 2026 (6-15 март) пък Алипиев определи като обслужващо интересите на Кремъл:

"Това е победа за Путин. Победа за Лукашенко. Победа за хората, които мислят, че безнаказано могат да правят каквото си поискат. Спортистите едва ли са виновни за това. Спортистите са жертви в цялата тази история. Независимо дали са от Беларус, от Русия, дали ще има санкции срещу израелски спортисти, което също може би било оправдано в крайна сметка. Но в случая спортистите са жертви, а победителите от едно такова решение, разбира се, са идеолозите на тази агресия. И ето това е една малка победа за тези хора, които водят войната."

 

В предаването вижте още:

- трябва ли спортните федерации в България да разчитат единствено на държавно финансиране, за да функционират

- може ли от програмата на зимните олимпийски игри да отпаднат спортове като бобслей и алпийски сноуборд

- какви са предизвикателствата пред новия президент на МОК Кърсти Ковънтри и ще се справи ли тя с тях

 

