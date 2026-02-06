Старата ченгеджийска система постоянно слага на сцената кукли на конци

След 8 парламентарни вота за 10 години, 14 правителства, повечето от които не изкараха пълен мандат, и масови протести по различни теми, съвсем логично идва въпросът - не е ли време да се промени самото устройство на държавата, гражданите да си върнат правата, които са ѝ отстъпили, а политиците да проумеят, че те са слуги на народа, а не обратното.

Може ли това да се случи и как? По тези въпроси гост в предаването "(О)позиция" е Явор Божанков от ПП-ДБ.

Според него, последните промени в Изборния кодекс са "опит властта да се задържи насила". "Бившето управляващо мнозинство, което все пак си има математическо преимущество, каза, че честни избори няма да има, дори по-нечестни ще станат", смята Божанков. Той обаче смята, че колкото и да се променя Изборният кодекс, това не може да повлияе на желанието на хората да изразят волята си на избор. "Ако гласуваме масово и категорично, както и да намалят броя на секциите извън България от 100 на 20, от 20 на 5, това сигурност няма да им помогне," смята той.

Според Божанков "онази стара, ченгеджийска система, има една супер сила - тя успява да кумулира вота срещу себе си и недоволството срещу себе си и да го използва в своя полза, като постоянно слага на сцената различни герои, които се оказват кукли на конци".

"Не съм убеден, че в момента поредният месия няма да ни отнеме следващите 10 години. Ако утре в парламента има проруско мнозинство, кой ни гарантира, че България няма да направи, не просто завой във външната политика, а цивилизационен регрес?", попита той.

Според Божанков последните промени в Конституцията са останали под сянката на т.нар. "домова книга", от която може да се избира служебен премиер. Според него тя е била грешка и е дава твърде много власт на ГЕРБ и ДПС и в служебния кабинет.

На въпрос как му се струва идеята гражданите да могат да внасят законопроекти, или да стопират закони с референдум, Божанков отговори, че това е "фундаментален разговор как функционира парламентарната демокрация". "Законодателната инициатива е конституционно определена процедура - имат я депутатите и правителството. За друго трябва да се направи промяна в Конституцията", отбеляза той.

Колкото до въвеждането на индивидуална конституционна жалба, чрез която гражданите пряко да могат да контролират законодателя, Божанков смята, че Конституционният съд няма капацитет да поеме такова натоварване. "Теоретично и практически нещата не са едни и същи", посочи той.

"Решението, което ни е пред очите - избори след един месец, с които всеки човек може сега и веднага да промени България и нейния път на развитие. Това представителство ще променя и регулатори, и съдебна система и всичко друго", смята Божанков.

Във видеото вижте още:

- Може ли някога да се стигне до мажоритарен избор на депутатите и по-голям контрол на избирателите върху тях?

- Може ли да има ефективен механизъм за отзоваване на депутати?

- А за повече граждански контрол при редене на листите?

- Трябва ли да има повече граждански контрол при назначенията в регулаторите?

- Защо политиците се страхуват от референдумите?

- Дошло ли е време за ново Велико народно събрание и ремонт на Конституцията?