Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За едни 30 000 лв. са годишна заплата, за други са просто бонус

11 Ноем. 2025

Данните за така нареченото допълнително материално стимулиране (ДМС) по високите етажи на държавните служби са шокиращи. Това разкри в предаването (О)позиция депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев въз основа на справки, получени от над 100 ведомства - агенции, комисии, служби, институти, главни дирекции. Само от бонуси началниците на някои регулатори си докарват втора и трета заплата. Сред черните рекордьори е Сметната палата - за 2024 г. сумата на премиите за поста "председател" надхвърля 111 000 лева. За сравнение средната годишна заплата за България миналата година е била под 27 000 лв. Друг печален пример е Националната служба за съвети в земеделието, за която много земеделци не са и чували - шефът й е взел 31 хил. бонуси плюс заплатата, главният секретар - 30 000 лв., посочи Мирчев. Той подчерта, че въпросът е принципен - заслужени ли са тези стимули.

Две важни агенции - "Митници" и  държавният финансов контрол, дори са отказали да разкрият какви ДМС си раздават ръководствата - било данъчно-осигурителна тайна. Явно има какво да крият, но има начин да ги накараме да предоставят информацията, обясни народният представител.  

"Тези данни като цяло предизвикват гняв - на върха си раздават милиони, при положение че не сме доволни от работата на институциите. И всяка година държавната администрация става все по-голяма и гълта все повече пари, вместо да се оптимизира, което не значи "рязане", подчерта Мирчев. Той даде за пример Украйна - от началото на руската агресия страната се е изкачила на първо място в Европа и на трето място в света по дигитализация, по електронно правителство, докато у нас още обикаляме по гишета. 

"През януари главното Д на държавата каза, че иска да купи бургаската рафинерия и това вкарва съмнение във всеки ход от тук нататък. Чака ни "перфектната буря" с "Лукойл", ако не действаме разумно", предупреди Ивайло Мирчев. И декларира: "Готови сме да помагаме на управляващите за решенията, както помагахме, когато Русия ни спря природния газ". 

Още във видеото:

-  може ли да бензинът и дизелът да поскъпнат с 40-50 стотинки     

-  крие ли шефът на Държавния резерв липсите на горива и виновниците 

-  какъв "особен търговски управител" трябва да влезе в "Лукойл Нефтохим"    

- има ли полза от "златната акция" на държавата в рафинерията 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ивайло Мирчев, (О)позиция

Още новини по темата

Хората ще вземат правосъдието в собствените си ръце
09 Ноем. 2025

В КЕВР са си раздали 1 млн. лв. бонуси за 2024 г.
05 Ноем. 2025

Проектобюджетът е абсолютна гавра с данъкоплатеца
04 Ноем. 2025

Урсула ли ни вдига данъците?
31 Окт. 2025

Съобразявайте се с мафията, внушава мълчанието за пребития прокурор
28 Окт. 2025

Пеевски не може да отстрани Борисов като Доган
23 Окт. 2025

На Пеевски Борисов вече му е излишен

16 Окт. 2025

Утре в ареста ще са журналистите, показващи аферите на властта

14 Окт. 2025

Покупката на жилище на зелено с банков кредит е сигурна гаранция
09 Окт. 2025

Законът допуска и граждански арест на Сарафов
07 Окт. 2025

Две професии ще пострадат най-много от изкуствения интелект
03 Окт. 2025

ДБ поиска от кабинета да отнеме сградата на ДПС
03 Окт. 2025

Асен Василев не предлага нов хоризонт за ПП
30 Септ. 2025

Всеки десети в МВР е с ТЕЛК!

26 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън