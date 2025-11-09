Хората ще вземат правосъдието в собствените си ръце

Увеличаването на разходите за МВР и за съдебната власт, без насреща да има някакви реални резултати и е бомба със закъснител. Не сме нито по-защитени, нито съдът е по-независим, нито прокуратурата е станала отчетна. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" Биляна Гяурова-Вегертседер, която е един от учредителите на Българския институт за правни инициативи и негов директор.

За догодина съдебната власт поиска бюджет от 1 млрд. евро, сериозно ново увеличение се предвижда и за служителите на МВР. Според Гяурова-Вегертседер автоматичното повишаване на възнагражденията в правоохранителни органи и в съдебна власт може да има и политически измерения - би могло да обърне каруцата на правителството, общественото напрежение да ескалира и да се стигне до избори през пролетта. Вървим към скъсване на пружината на общественото търпение.

"И в съдебна власт, и в МВР бюджетът само да се качва нагоре. Те дори изпреварват инфлация и растеж на всякакви други доходи и растеж на брутен вътрешен продукт", посочи тя.

Бюджетът, който Висшият съдебен съвет иска за съдебната власт, допълнително налива масло в огъня и удря негативно върху имиджа на системата. "В последните години ние не виждаме тя да произвежда някакви позитивни новини, по-скоро там излизат скандали и договорки", обясни директорът на БИПИ. За този бюджет самите ВСС нямат обяснение - как са стигнали до тази сума, на база на какво, какви са разчетите на следващата година, колко планират като нови дела да влязат или като досъдебни производства... И още: "Имаме този голям бюджет, като в него е и бюджетът на прокуратурата. Нека си зададем простия въпрос: С какви очи искаш толкова пари, при положение че на върха на пирамидата стои човек, който всъщност не трябва да е там."

Тя е категорична, че хората в съдебната власт трябва да бъдат добре заплатени, защото това е свързано с независимостта им. Но се дължи много сериозно обяснение на какво са базирани възнагражденията.

"В момента в България магистратите са най-добре платените държавни служители. На ниво Европейски съюз, също България е по-скоро в горните нива на заплащане на магистратите, отколкото в долните. Има наплив да се влезе в съдебната власт, защото тя гарантира сигурност, гарантира кариерно израстване", посочи тя. И напомни, че вече от дълги години не е публично достъпна прословутата таблица на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, като съветът не я предоставя дори по реда на Закона за достъп до обществена информация.

"След всички тези скандали, които съдебната власт произвежда в последните години, ние виждаме, че подът в съдебната власт има също и мазе, да се изразя като протестиращите млади лекари. И това мазе е липсата на публичност и на прозрачност и нежеланието ти да покажеш елементарна отчетност към хората, които те издържат", посочи Гяурова-Вегертседер.

"Същевременно те отказват да имат публична позиция по казуси, които са изключително притеснителни. Като например за пребития прокурор Иво Илиев. БИПИ заедно с още няколко организации призовахме да има извънредно заседание на пленума на ВСС, за да се обсъди това сериозно нападение. До момента такова няма. Прокуратурата няма официална позиция", каза още тя.

По думите ѝ до такава степен се натрупва напрежение в обществото, "че в един момент хората ще почне да вземат правосъдието в собствените си ръце. Те не усещат съдебната власт да им дава справедливост. Те не усещат, че отивайки в съда или отивайки в прокуратурата, ще получат справедливо, безпристрастно независимо правосъдие".

"Хората, които са в момента в съдебната власт, са се превърнали в добре платени, задоволени чиновници", смята Гяурова-Вегертседер. Тя допълни, че често попада на хора от системата, които споделят, че на публично място се притесняват да кажат какво работят. "Това е изключително шизофренна ситуация. Това означава, че единството, с което не си гордееш, е, че си добре платен", посочи тя.

