Утре в ареста ще са журналистите, показващи аферите на властта

Винаги стои като опасност скандалните промени в НК, свързани с пращането на журналисти в затвора и подслушването им, да бъдат "промушени" през преходни и заключителни разпоредби в някой закон. Виждали сме това да става не веднъж през годините. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" адвокат Александър Кашъмов. По думите му проектът е скандален и показва тоталитарно мислене.

На въпрос дали трябва да сме доволни, че в крайна сметка проектът беше оттеглен, той отговори, че трябва да сме недоволни, че изобщо нечия глава го е родила. "Свободата на словото е основна ценност в демократичното общество, защото само така може да бъде гарантирана индивидуалната свобода и институциите да бъдат отговорни пред гражданите", каза той.

И припомни, че Конституционният съд още през далечната 1996 г. постанови, че публичните фигури, държавните фигури, политиците, държавните служители, са длъжни да търпят критика в много по-голяма степен, отколкото частните лица. Те са длъжни да търпят в по-голяма степен интереса на медиите и на обществото като цяло.

Една демокрация трябва да се бяга от връзката между наказателна отговорност и свобода на словото. "В повечето случаи свободата на словото се упражнява в обществен интерес. И това е голямата причина, поради която не може да има демокрация, в която свободата на словото да се озаптява чрез наказателния закон", каза още юристът.

Запитан дали според него проектът е бил резултат от некомпетентност, или е плод зла умисъл или нечия подсказка, Кашъмов коментира, че няма особено значение коя от двете причини е в основата, а може да е и комбинация от двете. "Фактът, че група народни представители си позволяват да създадат такъв текст говори нещо за културата им", посочи той и допълни, че те не са попили нищо от вече 35 години демокрация. Адвокатът припомни, че такова престъпление, каквото ИТН се опитаха да въведат, е нямало и в Наказателния кодекс на НРБ.

Според него проектът е бил тест за обществото - доколко критично мислещата му част е склонна бързо да реагира, доколко ще бъде скандализирана.

"Това не беше случаен законодателен опит, защото проектът беше внесен на 7 октомври, а на 9 октомври вече беше минал през правната комисия на първо четене. Което също е драстично нарушение на правилата. (...) Този проект е шеметно прокаран през комисията абсолютно съзнателно", смята той.

"Ние виждаме какво прави прокуратурата. Кметът на Варна продължава да е в ареста вече колко време. Утре ще бъдат журналистите, които ще пишат за аферите на народни представители, на техни роднини, на свързани с тях лица. За някои от тях имаме редовни публикации, свързани с криминален контингент, с бизнес, с мафия и т.н.", обясни Кашъмов.

Във видеото чуйте още:

- Коментара на Кашъмов за предвидената в оттегления проект възможност за използване на СРС-та.

- За депутатите, внесли и подкрепили такъв проект, трябва да има последици.

- Проектът "ново начало" ли е за ИТН

- Щяха ли журналистите да попаднат под ударите на закона заради снимката на Борислав Сарафов с Петьо Петров - Еврото пред ресторант "Осемте джуджета"