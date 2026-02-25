Ще нарече ли Радев Путин терорист

"За украинското общество е важно да постигнем справедлив мир, а не мир при условията на терориста." Това каза младата бесарабска българка София Бугор – родена в Одеска област, но сега живееща в България, в предаването "(О)позиция" по повод четвъртата годишнина от войната. За окупираните от Русия територии тя посочи, че те са дом за много украинци. "Кои сме ние, че да решаваме, че някои украинци трябва да се откажат от своя дом ?!", попита реторично тя.

По отношение на съюзниците на Украйна Бугор посочи, че в украинското общество няма почти никакво доверие към американския президент Доналд Тръмп, защото "почти всичко, което е правил, откакто е президент, беше в полза на Русия". Според нея това говори за симпатии към авторитарния режим в Кремъл или за компроматна зависимост.

Тя изрази опасение, че Украйна не би могла да оцелее със собствени сили и трябва да разчита на своите съюзници. "Ние сме принудени. Няма какво друго да направим", посочи Бугор.

По думите й, украинците имат очаквания за присъединяване под някаква форма към ЕС. "Лицемерно е да се говори, че Украйна не е готова да влезе в ЕС, защото някога България и Румъния не бяха готови, но влязоха, защото това помагаше на Европа да се избави от руското влияние в тези държави", коментира тя твърдения на български политици, че страната й не е готова за ЕС.

Бугор очаква да види предизборен дебат, на който да чуе от бившия президент Румен Радев за отношението му към Украйна. "Може ли да нарече Путин терорист, може ли да нарече престъпленията му срещу Украйна убийства", каза тя.

Във видеото ще видите още:

- за руската пропаганда на сънародниците ни в Украйна

- за нагласите на украинското общество спрямо Володимир Зеленски

-за доброто и лошото, което срещат украинците у нас

-за бъдещето на Украйна