Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ще нарече ли Радев Путин терорист

Днес, 17:10

"За украинското общество е важно да постигнем справедлив мир, а не мир при условията на терориста." Това каза младата бесарабска българка София Бугор – родена в Одеска област, но сега живееща в България, в предаването "(О)позиция" по повод четвъртата годишнина от войната. За окупираните от Русия територии тя посочи, че те са дом за много украинци. "Кои сме ние, че да решаваме, че някои украинци трябва да се откажат от своя дом ?!", попита реторично тя.

По отношение на съюзниците на Украйна Бугор посочи, че в украинското общество няма почти никакво доверие към американския президент Доналд Тръмп, защото "почти всичко, което е правил, откакто е президент, беше в полза на Русия". Според нея това говори за симпатии към авторитарния режим в Кремъл или за компроматна зависимост.

Тя изрази опасение, че Украйна не би могла да оцелее със собствени сили и трябва да разчита на своите съюзници. "Ние сме принудени. Няма какво друго да направим", посочи Бугор.

По думите й, украинците имат очаквания за присъединяване под някаква форма към ЕС. "Лицемерно е да се говори, че Украйна не е готова да влезе в ЕС, защото някога България и Румъния не бяха готови, но влязоха, защото това помагаше на Европа да се избави от руското влияние в тези държави", коментира тя твърдения на български политици, че страната й не е готова за ЕС.

Бугор очаква да види предизборен дебат, на който да чуе от бившия президент Румен Радев за отношението му към Украйна. "Може ли да нарече Путин терорист, може ли да нарече престъпленията му срещу Украйна убийства", каза тя.

Във видеото ще видите още:

- за руската пропаганда на сънародниците ни в Украйна 

- за нагласите на украинското общество спрямо Володимир Зеленски 

-за доброто и лошото, което срещат украинците у нас 

-за бъдещето на Украйна 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София Бугор, (О)позиция

Още новини по темата

В БОК се ритат политически атове, а Лечева и Костадинова са инструменти
24 Февр. 2026

Сарафов е предупредил: Да говоря срещу него е самоубийство
22 Февр. 2026

Събираме капачки, можем и чорапи да плетем, но държавата да не пречи
20 Февр. 2026

Близките на жертвите от "Петрохан" могат да съдят прокуратурата
11 Февр. 2026

Старата ченгеджийска система постоянно слага на сцената кукли на конци
06 Февр. 2026

Радев не казва нищо, за да се хареса на всички
03 Февр. 2026

Борисов, Пеевски и Радев са в един и същи кюп
20 Яну. 2026

НАТО може да се справи и без САЩ
15 Яну. 2026

Банки нарочно създадоха пречки при обмяната на левовете
13 Яну. 2026

Кабинетът отвори вратата за непрозрачни сделки с държавни имоти

09 Яну. 2026

Протестиращите не бива да пускат Сарафов в кабинета на главния прокурор
18 Дек. 2025

Идва трета радикална промяна за България
09 Дек. 2025

Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ
05 Дек. 2025

На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник
02 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?