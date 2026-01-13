Банки нарочно създадоха пречки при обмяната на левовете

Някои банки нарочно създадоха пречки с обмяната на еврото в първите дни от въвеждането му. Ние очаквахме най-вече сигнали, свързани с някакви драстични увеличения на цени. Обаче се оказа, че първата пречка, която хората срещнаха, беше именно трудният обмен на физическите пари в брой. Това заяви в предаването "(О)позиция" изпълнителният директор на организацията "Активни потребители" Богомил Николов.

Той представи направеното преди седмица проучване на агенти на "Активни потребители" в 10 водещи търговски банки, според което само четири от тях обменяли лесно и бързо валутата при спазването на законовите изисквания. Останалите банки са изисквали ненужна лична информация и декларации за произход при обмен на малки суми от 100, 200 до 1000 лв., което е затормозявало процеса, създавало е огромни опашки от чакащи и е принуждавало много от тях да се откажат и да търсят алтернативни варианти да си сменят парите.

"Само четири банки се представиха добре, даже опашки нямаше, ставаше лесно обмяната - само с лична карта, записват две имена в бордерото и това е. Останалите много лошо впечатление ми направиха. Отивате да смените 100 лева и започва един въпросник: студент ли сте, какъв е произходът на средства, такива някакви неща... И отдолу пише, информиран съм, че нося отговорност по член 313 за невярна информация. Извинете хора, какво ви става? Аз искам да сменя 100 лева, вие ме карате тук да подписвам някакви работи ! Това плаши хората и ги напъжда", каза Николов.

Той посочи, че голяма част от тези хора после в магазина с въпросните 100 лв. са си купували "две дъвки" в очакване да получат евро за ресто. Затова и търговците с право са били недоволни, че са се обърнали в обменни бюра.

Според Николов част от банките умишлено са създавали затруднения при обмяната на левовете.

"Ако не сте клиент на банката, тя няма особен интерес да ви обслужи, защото това е една недоходоносна операция. Ние така си го обясняваме нещата", каза той.

И допълни: "В конкретния случай забелязахме една обща черта и между банковите салони и някои търговци. Всеки започна да бяга от отговорността, която има пред обществото, да събере старата валута, така че тя да стигне накрая до БНБ и БНБ да я унищожи."

Той обаче е доволен, че макар и на десетия ден от въвеждането на еврото Асоциацията на банките в България е излязла с ясна позиция, че декларации с лични данни и произход на парите се необходими само за суми над 5000 евро. "Надяваме се това да се спазва от всяка една банка занапред", каза Николов.

Вижте още във видеото:

- Кои са банките отличнички и кои създадоха най-големи проблеми при обмяната на левове за евро ?

- Има ли банки, които незаконно налагат такси при тази обмяна?

- Защо възникнаха проблеми с липсата на стартови пакети с дребни евробанкноти и монети за малките търговци и кой е отговорен за това?

- Как се справиха търговците в първите дни на въвеждане на еврото?

- Има ли все още нерешени проблеми и затруднения?