Сарафов е предупредил: Да говоря срещу него е самоубийство

Управлява ли се прокуратурата като мафиотски клан? Докъде се простира властта на "джуджета", "нотариуси", семейства в държавното обвинение? Възможна ли е реформата и защо редовите магистрати мълчат.

Гост в предаването "(О)позиция" на "Сега" е Владимир Николов, бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България, а от няколко дни и бивш окръжен прокурор на Плевен, махнат от поста от Прокурорската колегия на ВСС по искане на Борислав Сарафов.За дисциплинарното си дело Николов твърди, че стъпва на неверни и манипулативни твърдения.

На въпрос дали вече има реакция от Сарафов, след като започна да говори публично, Николов каза, че колеги са му предали негови коментари, "че след тези мои изявления съм се самоубил". "Осъзнавам, че с всичко това съм си нарисувал мишена на челото. Напълно осъзнавам какво ще се изсипе върху главата ми", каза той.

Николов сподели още, че е получавал подкрепата на стотици прокурори. "Дори днес отговорих на колега, който каза, че аз съм прецедент: за да постигнем това, което всички искаме, за да имаме възходящо развитие, прокуратура, с която да се гордеем, модерна, европейска и демократична, това не трябва да остане прецедент, трябва да стане практика".

"Прокуратурата в момента се управлява не като държавна, публична институция по съответните правила, а като частна фирма, корпорация или феодално владение в личен интерес, на база на интриги, задкулисни действия и стремеж да бъде отстранен всеки колега с авторитет, който си позволява да отстоява някаква позиция", посочи той в студиото на "Сега".

Николов подчерта, че на 21 юли миналата година Сарафов трябваше да освободи кабинета на главния прокурор и всяка секунда, която продължава (да е там), нанася тежък удар върху състоянието на правовата държа, върху базовите принципи на функциониране на обществото.

Според него на разплитането на казуси като "Осемте джуджета" и "Нотариуса" "пречи липсата на воля в ръководството на прокуратурата, което навява на съмнения".

"Проблемите на прокуратурата и това ниско обществен доверие, което имаме, се коренят в неуспеха тя да се справи с тези знакови дела. (...) Когато започнах всички тези неща, си мислех, че това е крайно преувеличено. За съжаление, опитът ми показва, че са напълно възможни. И ние дължим отговор на всички тези въпроси, за да тръгнем напред", каза Николов.

Защо прокурорите се страхуват да говорят? "В прокуратурата не само при Сарафов, назад във времето, има насложена култура на подчинение към йерархичната структура, към ръководителя. И когато на върха се окаже човек с такива наклонности, който няма емоционалната интелигентност, който няма разбирането и усета как трябва да уважава колегите си, как трябва да приема чуждо мнение, това нещо се отразява по цялата пирамида надолу. Това категорично трябва да бъде преодоляно", обясни Николов. Той допълни, че знае за редица случаи, "когато колеги заради отстояна позиция търпят негативи. Биват без тяхно желание командировани на друго място, биват премествани в съответни отдели, случват им се неща, които засягат не само кариерата, но и семействата им".

"Сарафов е страшен в очите на някои хора, защото употребява огромния административен апарат за ежедневен тормоз", посочи прокурорът.

Той разказа, че Сарафов е бил недоволен, че оглавяваната от Николов асоциация не го е подкрепила за главен прокурор. Преди избора на ново ръководство на асоциацията при окръжния прокурор на Плевен отишъл негов колега и му предал послание от Сарафов - трябва да се откаже от председателското място, за да не загуби всичко. Имало пратеници и след образуването на дисциплинарното дело, които му обяснявали, че трябва да подаде оставка.

Ако прокурорите гласуваха сами за главен прокурор, Сарафов няма никакъв шанс да стане такъв, убеден е Николов. "Ако в момента се организират честни, свободни избори, при тайно гласуване, Сарафов ще получи смазващ отрицателен вот. Защото мракобесието няма място в прокуратурата", каза Николов. "Сарафов не е страшен, той е токсичен. Той насажда и разпространява вируса навсякъде в система", смята прокурорът.

Той призна, че вече допуска, че е възможно дела да се образуват и мачкат с различни от законни цели. "На база на всичко видяно от мен, не изключвам, че са възможни и подобни неща", каза той.

"Горещо се надявам да дойде моментът, в който прокуратурата да се ръководи от прокурор от нейните среди, с интегритет, който да не бъде посочен някъде неясно къде", обясни Николов. Той подчерта, че прокуратурата не е враг на обществото. "Това са хора (Сарафов и тези около него), които не са истински прокурори, които са се впили като кърлеж в прокуратурата и я използват не в публичен, а в друг интерес", каза той.

"Искам да провокирам реакция и събуждане сред колегите си", заключи Николов.

Във видеото вижте още:

✔️ Защо едва сега, когато конюнктурата се променя, решава да говори пред медиите?

✔️ Съмнения има и около назначаването на Сарафов за изпълняващ функциите.

✔️ Как се случи превратът в Асоциацията на прокурорите?

✔️ Как плевенските прокуратури се оказват изключени от живота на държавното обвинение?

✔️ Кой стои зад Сарафов?

✔️ Каква е разликата между Сарафов и Иван Гешев?

✔️ Вярно ли е, че по събрания на прокуратурата се показват снимки на настоящия правосъден министър Андрей Янкулов с предупреждения, че ако магистратите не се обединят зад Сарафов, някой такъв ще стане главен прокурор?

✔️ Окопава ли се Сарафов чрез избори на шефове на по-ниски нива в системата и трябва ли лустрация в прокуратурата?

✔️ Защо дела като за катастрофата, при която загина Сияна, и за пожара, в който загина майката на отстранената европрокурорка Теодора Георгиева, се изземат от Плевен?

✔️ Проблемът е, че в парламента на съдебната система се гледа като на баница. И борбата е всеки да си отреже по-голямо парче, за да упражнява влияние.

✔️ Има ли връзка освобождаването на Николов с предстоящите избори за Народно събрание?

✔️ Дали Николов би се кандидатирал за член на следващия ВСС или за главен прокурор?