Радев обра плодовете на чужди каузи

БГНЕС Изглежда, че Радев ще улови вълната на отрицание и гняв в българското общество, която да го издигне до политическия връх

Между една четвърт и една трета от избирателите биха гласували за Румен Радев. Това разбрахме от първите опити на социолозите да измерят политическите нагласи след историческия прецедент, при който действащ президент подаде оставка, за да излезе на партийната сцена . Възниква въпросът какво точно се мери, след като дори не знаем как бившият държавен глава ще участва в изборите. Но същественото е, че избирателите биха го направили първа сила, дори и да не са наясно каква политика смята да следва.

Ако се вярва на социологическите данни, заявката на Радев да управлява удря тежко по повечето политически сили. През есента на 2025 г. ГЕРБ беше първа със значителна преднина пред другите, а сега изостава след него с 10-15 процента. ПП-ДБ остават трети, като няма признаци, че са извлекли политическа полза от мащабните протести, които организираха миналата година. Електоратът на "Възраждане" се стопява между два и три пъти (!), а АПС, МЕЧ, "Величие" и дори БСП могат да останат извън парламента.

Така изглеждат нещата с тотално анонимната

"партия/коалиция с лидер Румен Радев",

както е обозначена призрачната формация на експрезидента в едно от изследванията. Няма политическа сила, няма екип, няма програма, само един Радев има. Явно гъстата мъгла, която заобикаля неговата "партия/коалиция", му върши добра работа. Той обаче е казал достатъчно досега, за да имаме обща представа какво да очакваме. А това е същински букет от популизъм, събран от най-доброто, което предшествениците му на политическата сцена могат да предложат.

"Няма лява и дясна олигархия, няма лява и дясна мафия. Ние ще разчитаме на подкрепата на всички български граждани, независимо от техните политически пристрастия", обяви Радев наскоро пред българи в Берлин. Ако на някого това изявление му се струва познато, има причина – през 2021 г. Кирил Петков и Асен Василев, негови бивши служебни министри, навлизащи в политическия живот, привличаха избирателите с обещания, че ще правят "лява политика с десни средства", както и че ще "съберем всички почтени хора, които искат тази промяна да продължи".

Тогава двамата бъдещи лидери на ПП си нямаха партия – също както Радев сега. Вместо това събраха коалиция от различни по идеология политически сили - "Политическо движение Социалдемократи", "Средна европейска класа" и "Волт", като я брандираха със своята запазена марка "Продължаваме промяната". Експрезидентът възнамерява да направи точно същото – да си направи коалиция, с която да обхване и леви, и десни, и центристи.

Всички на въдицата!

Кукичката е нагласена така, че да хване и протестите от миналия декември. Тогава Радев, все още държавен глава, излезе с обръщение към нацията. "Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода", обяви той . Говореше така, сякаш е пряк участник в митингите, макар че изобщо не се показа публично, камо ли да размаха юмрука, както преди.

От тогава насам не спира да повтаря, че голямата му битка е срещу "олигархичния модел" за чиито лидери сочи Бойко Борисов и Делян Пеевски – същите, срещу които стотици хиляди българи излязоха да протестират . ПП-ДБ изнесоха на гърба си тази битка тогава, завършила с оставката на кабинета , подкрепян от ГЕРБ и ДПС. Но ползите изглежда ще ги обере Радев.

А да не забравяме и значителния електорат от евроскептици, антизападно и проруски настроени националисти. Тези избиратели Радев ги ухажва отдавна, но решителната крачка направи миналата година, когато предложи референдума за отлагане на членството в еврозоната. Тогава нанесе и големия си удар по "Възраждане" .

Партията на Костадин Костадинов отдавна работеше за такова допитване, събираше подписи, организираше митинги , водеше дебати в парламента. С един ход Радев им отне лаврите от борбата за спасението на лева (нищо, че преди това обясняваше на Костадинов, че предложението за референдум е противоконституционно). Рухването на "Възраждане" в електоралната социология показва, че и тук е пожънал изгоди от хитринката си.

А покрай "Възраждане" изглежда ще изгорят

и другите националистическо-консервативни формации, като МЕЧ и "Величие", чиито избиратели също ще мигрират към бившия президент. Неслучайно водачът на МЕЧ Радостин Василев яростно атакува наследничката на Радев в "Дондуков" 2 Илияна Йотова, а Костадинов дори не я удостои с посещение след поканата за консултации за служебното правителство.