Радев се опита да яхне протеста

Макар че не се включи в протеста, президентът Румен Радев днес излезе с обръщение към нацията, в което се държеше сякаш е бил сред гражданите.

В посланието си държавният глава заяви, че протестът е събрал всички поколения, които са настроени "срещу похитената държава, корупцията, беззаконието". Според него управляващите са разделили обществото на "властимащи, които са готови на всякакви кръвосмешения помежду си, и излъганите и огорчени избиратели".

"Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и се включиха в демократичния процес", посочи Радев.

Президентът каза, че "знаем от опит защо сме се събрали", говорейки като пряк участник в събитията. "Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем", завърши той.