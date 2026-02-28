Медия без
Самолетите-цистерни на САЩ в София няма да се използват в Иран

България не е част от операцията срещу Техеран и няма заплаха за страната, увери военният министър

Днес, 13:02
Американските самолетни цистерни няма да участват в операцията срещу Иран, твърди Министерство на отбраната
Милен Керемедчиев
Самолетите цистерни за зареждане във въздуха - десет KC-135, продължават да са на летище София. Това е, както сме обявили, и по нотата и заявката на САЩ - развръщане на наша територия с цел тренировка по засиленото предно присъствие на източния фланг на алианса. Това са нашите ангажименти по линия на колективната отбрана. България няма никакви други ангажименти по отношение на използването на тези самолети.

Това обяви военният министър Атанас Запрянов по Би Ти Ви на въпрос дали самолетите ще са част от операцията в Иран. Той добави, че машините са логистични и такива има и в други съседни страни.

Първи за въпросните самолети написа във Фейсбук дипломатът и бивш зам.министър Милен Керемедчиев. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро," написа той. Това даде повод за слухове, че машините са част от струпването на американски военни сили за възможна атака срещу Иран.

Преди дни имаше изслушване на министри в парламента по темата. Тогава външният министър Надежда Нейнски и военният министър Атанас Запрянов обясниха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София. Поводът е провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО, чрез които се укрепва източният фланг на алианса. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г.

Според министрите употребата на цивилното летище за такива ангажименти е предварително декларирана. Военните летища нямат капацитета да поемат такъв брой самолети, които според даденото разрешение могат да стигнат до 15 едновременно, заедно с 500 души обслужващ персонал. Дейността на "Васил Левски" не е била спирана или ограничавана, увериха представителите на властта, а присъствието на военните самолети на стоянки не представлява пречка.

"За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става. Няма да променяме режима на работа на нашите въоръжени сили, защото не сме страна в тази операция. Искам да успокоя българските граждани, че тази операция, която в момента се провежда, не засяга участие на българската държава по никакъв начин. За българската държава няма някаква непосредствена опасност от ставащото там. България по никакъв начин не участва в тази операция и дейности, затова апелираме да се търси начин за деескалация", каза Запрянов.

