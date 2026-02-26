Куба спря въоръжена група от Флорида

Куба заяви, че вчера група въоръжени лица е направила опит да „проникване“ от територията на Съединените щати по море, съобщи АФП. „Установено е, че неутрализираната бързоходна лодка, регистрирана във Флорида под номер FL7726SH, е превозвала 10 въоръжени лица, които според предварителните показания на задържаните са имали намерение да извършат проникване с терористични цели“, посочи в комюнике Министерството на вътрешните работи.

„Иззети бяха автомати, късоцевни оръжия, самоделни взривни устройства, бронежилетки, оптични мерници и камуфлажни униформи“, добави ведомството.

По-рано през деня кубинското Министерство на вътрешните работи съобщи, че четирима души на борда на лодка с регистрация във Флорида са били убити, а шестима – ранени в териториалните води на Куба при престрелка с граничари. „Всички участници са кубинци, пребиваващи в Съединените щати. Повечето от тях имат известни криминални прояви и прояви на насилие“, уточни кубинското министерство. То посочи имената на шестимата ранени, както и името на един от убитите. Кубинските власти съобщиха също, че на територията на страната е бил арестуван кубинец, „изпратен от територията на Съединените щати, за да осигури посрещането на проникналата въоръжена група“, и че той „е признал действията си“.

Отношенията между Куба и Съединените щати отново се изостриха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американски сили в началото на януари и след спирането от Каракас – под натиск от Вашингтон – на доставките на петрол за Куба. Съединените щати, които не крият желанието си за смяна на режима на острова с население 9,6 млн. души, прилагат политика на максимален натиск върху Хавана, като се позовават на „изключителната заплаха“, която тази страна, намираща се само на 150 км от бреговете на Флорида, според тях представлява за националната сигурност на САЩ.