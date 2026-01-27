Белият дом разследва Кристи Ноем след фаталните изстрели в Минеаполис

Администрацията на Тръмп провежда вътрешни проверки по отношение на ръководителя на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) Кристи Ноем след фаталните инциденти с участието на агенти на Службата за имиграция и митници (ICE) в Минеаполис. Източници на телевизионния канал CBS News твърдят, че тя най-вероятно ще запази поста си, но ще се съсредоточи върху засилването на охраната на южната граница на САЩ.

Случаите в Минеаполис предизвикаха сериозно напрежение между федералните власти и местната управа. Агенти на ICE бяха замесени в престрелки с две жертви (Рене Гуд и Алекс Прети) по време на мащабни операции за депортиране на криминално проявени мигранти. Тези инциденти доведоха до граждански протести и обвинения в „прекомерна употреба на сила“, което принуди Белия дом да започне формална проверка, за да овладее политическия отзвук.

Кристи Ноем, бивш губернатор на Южна Дакота, бе избрана от Доналд Тръмп именно заради нейната безкомпромисна позиция по отношение на миграцията. Въпреки вътрешните проверки, тя вероятно ще остане ключова фигура в плана на администрацията за „най-голямата депортация в историята на САЩ“. Тръмп публично я подкрепи, заявявайки, че „границите са приоритет номер едно“.