Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Белият дом разследва Кристи Ноем след фаталните изстрели в Минеаполис

Ръководителката на Министерството на вътрешната сигурност най-вероятно ще запази поста си

27 Яну. 2026
Кристи Ноем
Кристи Ноем

Администрацията на Тръмп провежда вътрешни проверки по отношение на ръководителя на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) Кристи Ноем след фаталните инциденти с участието на агенти на Службата за имиграция и митници (ICE) в Минеаполис. Източници на телевизионния канал CBS News твърдят, че тя най-вероятно ще запази поста си, но ще се съсредоточи върху засилването на охраната на южната граница на САЩ.

Случаите в Минеаполис предизвикаха сериозно напрежение между федералните власти и местната управа. Агенти на ICE бяха замесени в престрелки с две жертви (Рене Гуд и Алекс Прети) по време на мащабни операции за депортиране на криминално проявени мигранти. Тези инциденти доведоха до граждански протести и обвинения в „прекомерна употреба на сила“, което принуди Белия дом да започне формална проверка, за да овладее политическия отзвук.

Кристи Ноем, бивш губернатор на Южна Дакота, бе избрана от Доналд Тръмп именно заради нейната безкомпромисна позиция по отношение на миграцията. Въпреки вътрешните проверки, тя вероятно ще остане ключова фигура в плана на администрацията за „най-голямата депортация в историята на САЩ“. Тръмп публично я подкрепи, заявявайки, че „границите са приоритет номер едно“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Кристи Ноем

Още новини по темата

11 души загинаха в снежна буря в САЩ
26 Яну. 2026

Американска армада пристигна край Иран
25 Яну. 2026

Бурята Фърн остави без ток 1 милион домакинства в САЩ
25 Яну. 2026

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

САЩ ще запазят централната си роля в НАТО
24 Яну. 2026

Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ
21 Яну. 2026

Гренландия се готви за военно нахлуване на САЩ
21 Яну. 2026

Гренландия избра Дания пред САЩ
14 Яну. 2026

Ватиканът е убеждавал САЩ да не пречат Мадуро да избяга в Русия

10 Яну. 2026

"Не искаме да сме американци", заявиха гренландските партии
10 Яну. 2026

US агенти отново простреляха граждани при акция за мигранти
09 Яну. 2026

Преследвачи на мигранти застреляха американка в Минеаполис
08 Яну. 2026

САЩ се оттеглят от 66 международни организации
08 Яну. 2026

Държавният департамент обяви Източна Европа за по-безопасна от Западна
07 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?