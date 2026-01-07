Преследвачи на мигранти застреляха американка в Минеаполис

Агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) застреляха жена в колата ѝ по време на операция в Минеаполис. Департаментът за вътрешна сигурност (DHS) заяви, че жената се е опитала да прегази служителите, определяйки случая като акт на вътрешен тероризъм.

Стрелбата е станала в квартал в североизточната част на Минеаполис по време на планирана операция по задържане. Застреляната е 37-годишна бяла жена Рене Никол Гуд, американска гражданка. Жената не е била обект на разследването на ICE. Свидетели твърдят, че тя просто е блокирала пътя с колата си в знак на протест или е присъствала като наблюдател.

В официалното изявление на Департамента за вътрешна сигурност се посочва, че когато агентите наближили превозното средство, шофьорката е подала рязко газ в посока на служителите. Служители са открил огън, „за да неутрализират непосредствена заплаха за живота им“.

Използването на термина „вътрешен тероризъм“ от страна на федералните власти за инцидент, включващ превозно средство и имиграционни агенти, е необичайно и доведе до вълна от въпроси. DHS твърди, че разполага с доказателства за идеологическа мотивация на жената, но детайли по тези доказателства все още не са оповестени публично.

Малко след инцидента на мястото се събраха групи от местни жители и активисти. Има съобщения за напрежение между протестиращите и полицията в Минеаполис, която бе извикана да охранява периметъра на федералното разследване.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей направи кратко изявление, в което призова за спокойствие и пълна прозрачност и поиска ICE "да се разкара от града". Фрей заяви, че версията на ICE за „самозащита“ е "пълна лъжа".

Тъй като в инцидента са замесени федерални агенти, разследването се води от ФБР съвместно с инспектората на Департамента за вътрешна сигурност. Очаква се в следващите часове да бъдат прегледани записите от камерите, носени от служителите, ако е имало такива по време на операцията.