Специалните части убиха най-търсения човек в Мексико

Ситуацията в Мексико е критична и се определя като „национално извънредно положение“, след като Немесио Осегера Сервантес - Ел Менчо, лидерът на един от най-големите картели в Мексико и Латинска Америка - "Халиско - ново поколение" (CJNG), бе убит по време на рейд на специалните части на мексиканската армия.

В отговор на федералната операция картелът разгърна истинска война: в редица региони се водят престрелки, извършват се палежи на автомобили, погроми и блокади на пътища.

Летището в Гуадалахара спря работа, след като членове на картела блокираха достъпа до него и откриха огън в близост до терминалите. Има съобщения за опожарени автобуси, използвани като барикади по основните магистрали, водещи към града. В щатите Халиско, Колима и Мичоакан цари парализа – училищата и бизнес обектите са затворени.

Немесио Осегера Сервантес беше най-търсеният човек в Мексико и един от най-издирваните от американската DEA. Неговият картел CJNG е известен с изключителна жестокост и притежава военно оборудване, включително бронирани машини и дронове с експлозиви.

Министерството на отбраната на Мексико съобщи, че специалните сили са провели мащабна операция в Тапалпа, Халиско, насочена срещу лидера на CJNG Рубен. По време на акцията войниците са били атакувани и са отвърнали на огъня, като са убили няколко членове на картела.

Ел Менчо е бил сериозно ранен и по-късно е починал по време на превоза по въздух, като все още се очаква официалното му идентифициране. Двама други са арестувани, а тежки оръжия, включително ракетни пускови, са конфискувани. Трима войници са ранени.

САЩ поставиха границата си под засилено наблюдение, опасявайки се от вълна от насилие или опити на високопоставени членове на картела да избягат на север.





Хронология:





22 февруари (18:00–19:00 ч.)

— Появяват се първите съобщения за мащабни сблъсъци между бойци на картела Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) и подразделения на мексиканската армия в щата Халиско.

— Отбелязва се активна мобилизация на въоръжени групи на картела, придвижване на колони от пикапи с въоръжени хора.

— Започват да циркулират данни за ликвидирането на лидера на CJNG — Немесио Рубен Осегера Сервантес („Ел Менчо“) по време на военна операция.

— Напомня се за наградата от САЩ в размер на 15 милиона долара за информация за местонахождението му.

22 февруари (19:00–20:00)

— Съобщава се за дим и пожари в района на Пуерто Валярта след координирани пътни блокади.

— В Гуадалахара се фиксират подпалвания на автомобили и обществен транспорт.

— Появяват се съобщения за превземане или опит за щурм на международното летище в Гуадалахара: паника сред пътниците, евакуация, заплахи за подпалване на самолети.

— Пилоти съобщават за присъствие на въоръжени лица в района на летището.

— Фиксирани са случаи на поставяне на шипове за спукване на гуми по автомагистралите.

22 февруари (20:00–21:00)

— Властите в Тисапан (щат Халиско) обявяват режим Code Red: незабавно спиране на търговската дейност, на жителите се препоръчва да останат в помещенията.

— Съобщава се за нападение над база на Националната гвардия в Сан Хуан де лос Лагос.

— Появяват се съобщения за бягство на затворници от затвора Икстапа в Пуерто Валярта.

— Правителството на Мексико въвежда забрана за полети (NOTAM) в радиус от 10 морски мили над Тапалпа във връзка с военната операция.

— Фиксирани са подпалвания на магазини и бензиностанции, включително на големи търговски обекти.

— Постъпват сведения за засади срещу патрули на Националната гвардия.

22 февруари (21:00–21:30)

— Министерството на отбраната на Мексико потвърждава, че специалната операция в Тапалпа е проведена от сили на армията, спец.части и авиацията.

— Официално се заявява, че целта е била задържане на Осегера, но той е бил смъртоносно ранен по време на боя и е починал по време на транспортирането.

— Съобщава се за ликвидиране на няколко членове на CJNG, двама задържани и изземане на тежко въоръжение, включително гранатомети и средства, способни да поразяват въздушни цели.

— Трима военнослужещи са ранени.

— Отбелязва се координация с разузнавателни структури на САЩ.

22 февруари (21:30 – 22:30 февруари)

— CJNG обявява „пълна мобилизация“ на бойците си.

— Постъпват съобщения за разширяване на блокадите извън Халиско: Синалоа (Масатлан), Пуебла, Веракрус.

— По трасето Туспан–Мексико Сити се фиксират сблъсъци между федерални сили и въоръжени групи.

— Съобщава се за временно спиране на работата на пристанището Мансанильо — най-голямото контейнерно пристанище в Мексико.

— Кабинетът за сигурност на Мексико съобщава за 21 активни пътни блокади в Халиско.

— Съобщава се за подпалване на 20 клона на държавната банка Banco del Bienestar.

— Един от вертолетите UH-60 Black Hawk получава повреди от огън от земята и се връща на базата.

— Продължават интензивни сблъсъци в предградията на Гуадалахара.

22 февруари (След 22.30 ч)

— Ситуацията остава изключително нестабилна.

— Федералните сили провеждат прочиствания и прехвърлят подкрепления в Халиско и съседните щати.

— САЩ публикуват спешно предупреждение за необходимост от укриване за своите граждани в редица мексикански щати.

— Фиксирана е една от най-мащабните случаи на картелно насилие в западно Мексико през последните години. Обстановката се развива бързо, постъпват нови съобщения за локални боеве и блокади.