На летище София кацнаха американски военни самолети

САЩ подготвят масиран удар срещу Иран

19 Февр. 2026Обновена
Американски военни самолети са разположени на летище София
Милен Керемедчиев
Американски военни самолети са разположени на летище София

Източници на "Сега" и постове във Фейсбук свидетелстват, че на летище София са разположени няколко американски военни самолета. Милен Керемедчиев написа във "Фейсбук": "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро."

Съединените щати са съсредоточили в Близкоизточния регион достатъчно сили за нанасяне на въздушни удари по Иран още през идния уикенд. Това съобщиха снощи американски медии, позовавайки се на официални лица от Белия дом и Пентагона.

Според CNN Пентагонът е информирал Белия дом, че американските военни ще бъдат готови да проведат военна операция през почивните дни, ако бъде издадена съответната заповед от президента на САЩ. В същото време, както пише The New York Times, президентът Тръмп засега не е дал основания да се смята, че е взел решение относно по-нататъшните действия. От една страна, САЩ водят преки преговори с Иран, настоявайки Техеран да се откаже от обогатяването на уран, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит в сряда заяви, че администрацията очаква от Иран в рамките на следващите две седмици по-ясно разясняване на позициите му. От друга страна, тя отказа да отговори на въпроса дали президентът Тръмп възнамерява да отложи евентуална военна акция в очакване на ирански предложения. Самият Доналд Тръмп нееднократно е заплашвал Техеран със „сурови последствия“ в случай на отказ да се съгласи с исканията на САЩ.

Според съобщения на американските медии ударна група начело с най-големия в света самолетоносач „Джералд Форд“ се насочва към Средиземно море, където вече е разположен самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“. Американски военни самолети, базирани във Великобритания, включително самолети-цистерни за дозареждане във въздуха, са били предислоцирани по-близо до Иран. Български източници съобщават, че заради разположените военни самолети на летище София то няма да приема аварийни и извънредни полети, също така не може да се ползва и като алтернативно. Милен Керемедчиев публикува във "Фейсбук" снимка на военните самолети на летището: 

 

През последния месец в Близкия Изток са разположени и допълнителни системи за противоракетна отбрана.

Както отбелязват американски експерти, възможни цели на удари могат да бъдат ирански ракети с малък и среден обсег, ядрени обекти и обекти, свързани с Корпуса на стражите на ислямската революция. В същото време The New York Times пише, че съветници по националната сигурност са предупредили президента, че ако целта на операцията е смяна на режима в Иран, нейният успех не е гарантиран. Източници на вестника в Израел съобщават, че израелската армия се подготвя за евентуални въздушни удари по Иран, чиято цел би била да принудят Техеран към отстъпки в преговорите и по ядрената му програма.

 

