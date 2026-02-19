На летище София кацнаха американски военни самолети

Източници на "Сега" и постове във Фейсбук свидетелстват, че на летище София са разположени няколко американски военни самолета. Милен Керемедчиев написа във "Фейсбук": "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро."

Съединените щати са съсредоточили в Близкоизточния регион достатъчно сили за нанасяне на въздушни удари по Иран още през идния уикенд. Това съобщиха снощи американски медии, позовавайки се на официални лица от Белия дом и Пентагона.

Според CNN Пентагонът е информирал Белия дом, че американските военни ще бъдат готови да проведат военна операция през почивните дни, ако бъде издадена съответната заповед от президента на САЩ. В същото време, както пише The New York Times, президентът Тръмп засега не е дал основания да се смята, че е взел решение относно по-нататъшните действия. От една страна, САЩ водят преки преговори с Иран, настоявайки Техеран да се откаже от обогатяването на уран, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит в сряда заяви, че администрацията очаква от Иран в рамките на следващите две седмици по-ясно разясняване на позициите му. От друга страна, тя отказа да отговори на въпроса дали президентът Тръмп възнамерява да отложи евентуална военна акция в очакване на ирански предложения. Самият Доналд Тръмп нееднократно е заплашвал Техеран със „сурови последствия“ в случай на отказ да се съгласи с исканията на САЩ.

Според съобщения на американските медии ударна група начело с най-големия в света самолетоносач „Джералд Форд“ се насочва към Средиземно море, където вече е разположен самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“. Американски военни самолети, базирани във Великобритания, включително самолети-цистерни за дозареждане във въздуха, са били предислоцирани по-близо до Иран. Български източници съобщават, че заради разположените военни самолети на летище София то няма да приема аварийни и извънредни полети, също така не може да се ползва и като алтернативно. Милен Керемедчиев публикува във "Фейсбук" снимка на военните самолети на летището:

През последния месец в Близкия Изток са разположени и допълнителни системи за противоракетна отбрана.

Както отбелязват американски експерти, възможни цели на удари могат да бъдат ирански ракети с малък и среден обсег, ядрени обекти и обекти, свързани с Корпуса на стражите на ислямската революция. В същото време The New York Times пише, че съветници по националната сигурност са предупредили президента, че ако целта на операцията е смяна на режима в Иран, нейният успех не е гарантиран. Източници на вестника в Израел съобщават, че израелската армия се подготвя за евентуални въздушни удари по Иран, чиято цел би била да принудят Техеран към отстъпки в преговорите и по ядрената му програма.