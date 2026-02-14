Медия без
Марк Рюте: Руснаците търпят безумни загуби в Украйна

14 Февр. 2026
БГНЕС/ЕПА
Марк Рюте, генерален секретар на НАТО

Русия търпи "безумни загуби" в Украйна, които се изчисляват на около 65 000 войници за последните два месеца, заяви на Мюнхенската конференция по сигурността днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Отделно от това на кръгла маса за медиите Рюте отбеляза, че НАТО е достатъчно силен съюз, за да не се опита Русия да го атакува в момента. "Ще спечелим всяка битка с Русия, ако ни нападнат сега, и трябва да си гарантираме, че същото ще важи и след две, четири, шест години", допълни той.

Генералният секретар на НАТО заяви също, че никой в Европа не се стреми да замени американския ядрен чадър. Той каза това, след като Германия обяви, че обсъжда с Франция въпроса за ядреното си възпиране.

"Мисля, че всички дискусии в Европа, които целят колективното укрепване на ядреното възпиране, са нещо добро, но никой в Европа не се застъпва това да се направи, за да замени ядрения чадър на САЩ", каза Рюте пред журналисти в кулоарите на конференцията в Мюнхен, цитиран от Франс прес.

