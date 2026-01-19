Европа обмисля ново НАТО - без САЩ, но с Украйна

В Европа обмислят създаването на нов военен алианс с Украйна, но без участието на САЩ, съобщи Politico. Форматът "Коалиция на желаещите" потенциално може да се превърне в основа за нов съюз в сферата на сигурността в епоха, в която САЩ вече не подкрепят НАТО и европейската сигурност", пише изданието.

Европейските лидери са в постоянна кореспонденция с украинския президент Володимир Зеленски, което добавя още една интригуваща идея. Украйна със сигурност е най-милитаризираната страна в Европа. Ако се включи военната мощ на Украйна, както и тази на Франция, Германия, Полша и Великобритания, потенциалната въоръжена сила на „Коалицията на желаещите“ би била огромна и би включвала както ядрени, така и неядрени държави“, добавя "Politico".

"Заплахата на Тръмп за наказателни мита срещу всеки, който се опита да го спре да превземе Гренландия, беше последната капка. Разводът, вярват те, вече е неизбежен. В частни разговори слисани европейски служители описват стремежа на Тръмп да анексира суверенната датска територия като „лудост“ и „безумие“, питайки се дали той не е зациклил в своя „военен режим“ след приключението си във Венецуела. Те твърдят, че той заслужава най-твърдия отговор от страна на Европа за това, което мнозина виждат като чиста и непредизвикана „атака“ срещу съюзниците от другата страна на Атлантика", продължава изданието.

Неформалната, но активна група е известна като „Вашингтонската група“, по името на колекцията от европейски лидери, които посетиха Белия дом с президента на Украйна Володимир Зеленски миналия август.

Лидери като британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Александър Стуб от Финландия и Мелони от Италия редовно си пишат съобщения – често в един и същ групов чат. През последната година те разработиха добре отработена рутина за размяна на съобщения всеки път, когато Тръмп направи нещо непредсказуемо и потенциално вредно. „Когато нещата започнат да се движат бързо, координацията е трудна и този групов чат е наистина ефективен“, каза човек, запознат с уговорката. „Това говори много за личните отношения и за това колко важни са те.“